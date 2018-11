Stefanović: Laž je i loš alibi o „doseljavanju“ pred izbore

BEOGRAD – Ministar unutrašnjuh poslova Nebojša Stefanović odbacio je danas kao čiste špekulacije navode opozicije da se u opštinu Lučani planski doseljavaju ljudi pred predstojeće lokalne izbore, 16. decembra.

Stefanović je, odgovarajući na pitanja poslanika u Skupštini, rekao da se već godinama šire lažne i zlonamerne špekulacije o tome da se u pojedine opštine „odnekud“ doseljava ogroman broj ljudi pred izbore kako bi postali glasačko telo.

„Radi se o potpunoj laži, laži koju su izricali 2016, 2017, pa i 2018, i to uvek oni koji su očekivali da će jako loše proći na izborima i onda se pravio alibi i čitava predstava koja treba da kaže ‘nismo mi izgubili što nas narod neće, nego smo izgubili jer se neko tamo naselio, pa su nas oni preglasali“, rekao je Stefanović.

Ministar je naveo podatke o broju doseljenih i odseljenih gradajana Lučana od 2013. do 2018. godine.

Kako kaže, 2013. godine u Lučane se doselilo 165 ljudi i to je bio najveći broj ljudi koji se u jednoj godini doselio u proteklih šest godina.

Iste godine se iselilo 216 ljudi, dodaje Stefanović.

Zatim, navodi, 2014. godine doselilo se 146, odselilo 259, što je bio najveći broj odseljenih.

Godinu kasnije, u tu opštinu je došlo 111 građana, a odselilo se njih 245.

Pre dve godine došlo je 140, a odselilo 226 gradana dok se prošle godine uselilo 140 ljudi, a iselilo 233.

U ovoj godini, navodi, do današnjeg dana se doselilo 119 ljudi, a do 3. novembra ove godine otišlo je 186 ljudi.

„Tako da te priče o stotinama i stotinama doseljenih i to u jednom ili dva meseca sa nekih lažnih prebivališta služe kao fiktivne priče koje treba da skrenu pažnju sa ključnih pitanja koje građani Lučana treba da postave, a to je, šta im ti što im to govore nude, i šta je ono što im nude za njihovu budućnost osim čiste izmišljotine ili fabrikovanja stvari“, rekao je Stefanović.

(Tanjug)