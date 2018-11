Stefanović (Levica Srbije): Napad na mene posledica straha lokanih moćnika

Borko Stefanović, lider Levice Srbije i jedan od osnivača Saveza za Srbiju (SzS) izjavio je da je fizički napad na njega u petak u Kruševcu posledica toga što opozicija sve više razovara sa gradjanima, zbog čega „lokalni moćnici postaju sve nervozniji“.

Stefanović je ocenio u izjavi za agenciju Beta da će „taj pokušaj ubistva“ predstavljati „labudovu pesmu“ sadašnje vlasti.

On je posle skupa „Stop krvavim košuljama“ izjavio u beogradskoj Opštini Stari grad da je to prevashodno bio „skup solidarnosti“ i da će SzS raditi na tome da na terenu dodje do svakog gradjanina, s porukama kako žele da promene Srbiju, zato što su opoziciji mediji mahom nedostupni.

Stefanović je dodao da ničija krv ne sme da se dozvoli, pogotovo „kada neko hoće da nametne fašizam u Srbiji“ i pozvao gradjane na protestni skup u Kruševcu koji je SzS najavio za petak, 30. novembra.

(Beta)