Stefanović: MUP ne raspolaže informacijama o Ljajiću

BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže informacijama da je ministar Rasim Ljajić deo ili organizator neke organizovane kriminalne grupe, izjavio je danas potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

„Moram da iznesem i lično uverenje da ja zaista u to ne bih mogao da verujem“, rekao je Stefanović u Skupštini odgovarajući poslanici SRS Vjerici Radeti.

Radeta je pitala Stefanovića da li ima informaciju za Narodnu skupštinu, a vezano, kako je rekla, za aferu potpredsednika Vlade Rasima Ljajića.

„Da li ste utvrdili da li je tačno, da li ste preduzeli određene mere. Da li imate dokaze za Ljajića i njegovo učešće u narko kartelu? Morate da odgovorite na to pitanje“, rekla je Radeta.

Poslanik SRS Vojislav Šešelj ranije je u Skupštini optužio Ljajića da je vođa jednog od najjačih narko-kartela na području Srbije.

Ljajić je posle toga javno pozvao Stefanovića i sve službe da iznesu sve podatke o njemu.

Poručio je da ukoliko pronađu bilo šta što ukazuje i na najmanju kriminalnu delatnost neće nijednog sekunda sedeti na mestu ministra, niti se baviti nijednim javnim poslom.

Radeta je podsetila da su radikali u prethodnom periodu „otvarali još neke afere koje se odnose na pojedine članove vlade“, te pitala ministra Stefanovića da kaže šta se uradilo po pitanju „tendera koji je namestio Zlatibor Lončar“.

„A vi kao narodni poslanik znate da je nešto namešteno unapred”, pitao je predsedavajući Veroljub Arsić, na šta mu je Radeta odgovorila da oni imaju saznanja da jeste, ali sada, kaže, pita ministra.

“Javnost mora da zna i kako to Moravski koridor koji vodi Zorana Mihajlović umesto 500.000 evra, koliko košta kod Azerbejdžana i Kineza, kod američkg Behtela košta 800.000 evra”, rekla je Radeta, a Arsiće je ispravio rekavši da verovatno misli na milione.

“Jeste, miliona, eto, vidiš da znam o čemu pričam”, odgovorila je Radeta.

Ona je pitala i o saznanjima MUP-a o Tesla banci, kako se desilo da ministar prosvete Mladen Šarčević potroši 1,6 miliona evra na elektronske udžbenike, a bilo je, kaže, jefitnijih ponuđača, kao i šta je sa 143 miliona evra koje je navodno Vanja Udovičić „prebacio fantomskoj firmi“.

“Ako je ovo tačno, kakva ste vi to vlada, ljudi moji”, pitala je Radeta.

Stefanović je podsetio da MUP postupa po zahtevima tužilaštva od oktobra 2013.godine.

“Tužilac je taj koji je ovlašćen da samostalno procenjuje da li će nekog optužiti, za koje krivično delo ili će odbaciti tu optužnicu. Tužilac ne mora koristiti policiju, može samostalno pozvati bilo kog osumnjičenog, prikupiti obaveštenja i odlučiti”, rekao je Stefanović.

On je istakao da za neke od afera MUP u saradnji sa nadležnim tužilaštvom vrši provere i naveo da ne može da govori o detaljima i da one mogu biti podeljene sa javnošću kada to tužilac proceni.

“Što se tiče Tesla banke, neke provere su vršene, a vezane za navode da je država oštećena”, rekao je ministar.

Stefanović je rekao da će u petak dati još neke informacije u vezi sa pomenutim slučajevima.

