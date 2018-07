Stefanović: Napadi na Vučića kada pokušava nemoguće

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović rekao je danas da ne razume napade ljudi koji su svedoci stanja na Kosovu i Metohiju na predsednika Aleksandra Vučića u trenutku kada pokušava da izbori nemoguće, a nisu se bunili kada je prethodna vlast činila sve da oteža položaj Beograda u rešavanju pitanja Kosova.

„Danas kada predsednik Vučić pokušava da izbori nemoguće, da uradi nešto kako bi pomogao srpskom narodu, on je izložen napadima i to od ljudi koji su svedoci stanja. Vladika i otac Sava znaju koliko je Vučić pomogao manastire, crkve, građane, da je činio sve da se pomogne da Srbi ostanu na Kosovu. Ne razumem šta je poenta tih napada, osim ako nije samostalno stvorena politika“, istakao je on na konferenciji za štampu.

Rekao je da mu se čini da povremeno delovi SPC, pojedini ljudi iz crkve, koriste sva oružja i oruđa da napadnu predsednika Vučića, iako je učinio toliko za naš narod u pokrajini, mnogo više od drugih koji se nisu bunili kada se uspostavljala administrativna linija, koje su de fakto granice, koji su izmestili rešavanje pitanja Kosova iz UN u EU, iako su znali da u Uniji nećemo imati podršku za naše stavove.

„Nisu se bunili kada su Jeremić, Tadić, Đilas delovali na način da smanjuju naš suverenitet. Tada su ćutali“, naglasio je Stefanović.

Osvrnuo se na poslednju prepirku oca Save i Srpske liste, rekavši da se ne radi o bilo kakvom napadu Srpske liste, već da je vladika Teodosije potpuno jasno govorio o državnoj politici za koju niko nije zauzeo stav.

„Pokušao je da nekim argumentima koji su čudni, koje nismo čuli samo od njega, priča kako će sprovođenjem neke politike doći do egzodusa Srba. Jesu li Srbi na KiM bezbedni. Da li je došlo do njihovog progona sa juga, da li na KiM ima više Srba nego pre 15 godina“, upitao je Stefanović.

On kaže da se s vremena na vreme plasiraju takve vrste političkih priča od onih koji ne žele da prihvate realnost na terenu da je Srba sve manje i koji su aktivno učetstvovali u tome svim svojim delovanjem od upućivanja pitanja Međunarodnom sudu pravde, do premeštanja rešavanja iz UN na EU, čime su uticali da se položaj Srba u pregovorima oteža što više.

(Tanjug)