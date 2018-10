Stefanović: Nema razloga za prijem KiM u Interpol, osim političkih

BEOGRAD – Nema nikakvih razloga da se KiM primi u Interpol, osim političkih, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da Srbija radi na dostavljanju političkih, pravnih i policijskih argumenata zašto KiM nikada ne bi trebalo da bude deo Interpola.

Stefanović je za Pink naveo da je lično svim članicama Interpola posalo pisma u kojima se obrazlažu razlozi protiv članstva u KiM u Interpolu, ali i da treba uzeti obzir da postoje oni koji nikada neće promeniti svoj stav zbog ličnih interesa, kao i da ima onih koji „hoće da razmisle“.

On je objasnio da članica Interpola može biti samo zemlja koja je članica UN ili je u ulozi posmatrača u UN, a da KiM nije ni jedno, ni drugo.

„Niko ko je kriv za zločine na KiM nije osuđen, niti je odgovarao. Pored ovih pravnih, imate političke razloge, pre svega to da rezolucija 1244 kaže da je KiM deo Srbije, drugo je što imamo jasne indikacije da bi se to članstvo koristilo da se podižu Interpolove optužnice za svakoga za koga misle da je nepodoban, to je sasvim jasno“, podvlači Stefanović.

Treći skup razloga, policijskih, govori o tome da KiM i dan danas ima, u skladu sa rezolucijom 1244, kontakt sa Interpolom sa kojim može da radi preko UNMIK-a.

„Oni to neće preko UNMIK-a, već žele članstvo kao dokaz svoje tzv. državnosti i samo se o tome radi“, kaže on.

Upitan za stavoveopozicije po tom pitanju, Stefanović je rekao da je Saša Janković prvi rekao da KiM treba da se primi u Interpol, te da su to stavovi koje dele svi predstavnici opozicije.

„To je sve isto, nema tu razlike. Kada se Boško Obradović predstavlja kao veliki nacionalista, vi u stvari glasate za prijem KiM u Interpol, kada glasate za Sašu Jankovića, Đilasa, Jeremića…dobijate ljude koji su smanjivali srpsku državnost na KiM i prebacivali odlučivanje iz UN na EU“, navodi on i dodaje da je sve to „ista kuhinja, isti modeli“.

Kako kaže, oni odlučuju ko će da bude hapšen.

„Kakav sud, tužilaštvo, stranka odlučuje o hapšenju i političari. To je čista demokratija, demokratija na delu, onaj stari evropski model, ali negde iz srednjeg veka kada su spaljivali ljude“, ističe Stefanović.

Dodaje, da je to isti „modus operandi“, zastrašivanje, fizičko nasilje, direktni napadi i ne samo pretnje, već njihova realizacija.

„Tu su svi isti, to je ista politika, a problem je samo što ne mogu da kradu novac“, kazao je on i zaključio da je najvažnije da sve institucije rade svoj posao i da se gradi društvo bez nasilja.

(Tanjug)