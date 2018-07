Stefanović nezadovoljan blagom kaznenom politikom

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izrazio je danas nezadovoljstvo blagom kaznenom politikom sudstva i apelovao da sudije imaju hrabrosti da donesu teže sankcije.

Stefanović je, na konferenciji za štampu, rekao da je potrebno da se prekršioci zakona, koji su hapšeni više puta, drastičnije kažnjavaju, odnosno da se iskoristi mogućnost da se izrekne kazna koliko zakon maksimalno dozvoljava, posebno kod krivičnih dela gde ima elemenata nasilja.

„Mislim da bi to bila snažnija poruka. Policija je često frustrirana, jer kada vidite da kada neko ko ukrade deset puta automobil dobije deset puta blagu kaznu, onda to obeshrabruje“, rekao je on.

Prema Stefanoviću, nije problem uvek u zakonu, jer zakon, na primer, za nelegalno nošenje oružja predviđa kaznu od dve do 12 godina.

„Još nisam čuo da je neko dobio i pet godina, a ne 12 godina zatvora. Kada prvi sudija bude odlučio da osudi tako nekog na pet godina, onda će drugi razmisiti da li će nositi oružje. Međutim, ako se kazni blago, nanogicama, kućnim pritvorom i uslovnom kaznom onda to destimuliše policiju“, upozorio je on.

Stefanović je podvukao da treba jačati sudove, raditi na povećanju hrabrosti sudija da donesu teže sankcije.

„Džaba rad tužilaštva i policije ako sud ne bude dovoljno hrabar. Sud donosi odluke kako želi jer je nezavisan, ali sud mora da ima u vidu pravdu, jer je ona ta zbog čega postoji sud. Ako građani ne osećaju pravdu, onda se postavlja pitanje da li sudovi svrsishodno ispunjavaju svoje obaveze“, rekao je on.

(Tanjug)