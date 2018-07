Stefanović: Policija neće dozvoliti fiktivno prijavljivanje

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je danas da država čini sve kako bi ljudi koji žive u Medveđi ili Bujanovcu imali dovoljno prava i ekonomske snage da ne žele da napuštaju te opštine, ali i da neće dozvoliti fiktivno prijavljivanje.

Stefanović se, na konferenciji za štampu upitan šta policija čini da se spreči da kosovski Albanci sve više kupuju nekretnine na jugu Srbije i time menjaju demografsku sliku, rekao da postoji jedan deo naših državljana albanske nacionalnosti koji pokušavaju da stvore lažnu sliku o njihovom prisustvu.

„Oni ne žive u tim opštinama, već na Kosovu, i pokušavaju da se prijave u više opština da bi ostvarivali određeno pravo glasa na lokalu, kako bi u opstinama stvarali iluziju većine. Ono što mi preduzimamo, što je u našoj nadležnosti, jeste da omogućimo da svi građani imaju ravnopravne mogućnosti i prava, ali to ne znači da mogu da imaju fiktivne adrese“, poručio je on.

Stefanović je rekao da policija radi na utvrđivanju da li neko živi na adresi na kojoj je prijavljen.

„Postoji jedan deo napora da odeđeni građani albanske nacionalnosti kupe deo imovine, zemlje, kompanija na teritoriji centalne Srbije. Da neko ne misli da se radi o desetinama hljada ljudi koji se trenutno naseljavaju, to nije slučaj, ali to ne znači da ne postoji interes da se takvom vrstom prakse počne“, kazao je on.

Stefanović je naglasio da se ne može niko naterati da proda stan i zemlju, ako to ne želite, i da su napori države da pomogne građane u svakom delu Srbije usmereni na to da svaka opština ima jednak razvoj.

„Država se trudi da ljudi koji žive u Medveđi ili Bujanovcu imaju dovoljno prava, ekonomske snage da ne žele da napuštaju tu opštinu, da se ne menja demografska slika, jer je to neka tiha vrsta etničkog čišćenja, kao što se dešavalo na KIM“, rekao je on.

Kazao je da policija neće dozvoliti fiktivno prijavljivanje, te da onaj ko je fiktivno prijavljen neće moći da učestvje u lokalnim procesima.

(Tanjug)