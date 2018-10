Stefanović: Skandalozan pokušaj da se ponište zločini NDH

NOVI SAD – Potpuno je neverovatno da Hrvatska državna Radiotelevizija sebi dozvoli takvu vrstu skandala da pokuša da u potpunosti umanji, relativizuje ili da poništi zločine nacističke NDH nad, pre svega, srpskim narodom, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović.

„Hrvatska treba da se pomiri sa činjenicom da je tadašnja NDH stvorena kao nacistička tvorevina“, rekao je Stefanović, reagujući na to što je u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ na HRT-u pre par dana predstavljeno nešto što se zove Festival rodoljubivog filma Gordan Lederer, a tokom predstavljanja, voditeljka reklamirala revizionističku knjigu i film Mit o Jasenovcu, kao i film Jakova Sedlara „Sto godina srbijanskoga terora u Hrvatskoj 1918. – 2018“.

Potpredsednik srpske vlade u izjavi za Tanjug podseća da je zabeleženo da je NDH jedina u svetu, ikada, imala i posebne logore za decu, pored logora za Srbe, koji su bili ustanovljeni sa pokušajem da se pripadnici srpskog naroda u Hrvatskoj potpuno unište ili pokatoliče ili proteraju.

On je podsetio na stotine hiljada ubijenih Srba, logore za decu, monstruozne zločine počinjene nad srpskim narodom, kao i Jevrejima i Romima i dodao da je potrebno da hrvatsko društvo prihvati takvu vrstu istorijske odgovornosti za zločine, da pokuša da shvati koliko je to bilo duboko pogrešno i koliko su ogromne razmere tih zločina, a ne da posredstvom, nažalost državnih instrumenata i medija pokušava da takvu vrstu zločina ospori ili ih umanji do granica da oni maltene ne postoje.

„Žao mi je što su u ovakvoj vrsti kampanje zloupotrebili i predstavnike Srba, koji žive u Hrvatskoj, jer to pokazuje koliko su neiskreni kada kažu da su Srbi dobrodošli da se vrate na svoja ognjišta ili da žele da grade sa svojim državljanima, koji su srpske nacionalnosti, moderno društvo“, rekao je Stefanović.

Ministar dodaje i da istovremeno, svojim odnosom prema predsedniku Srbije, pokazuju koliko su neiskreni kada kažu da žele dobrosusedske ili prijateljske odnose sa okolnim zemljama.

„Mislim da je mnogo pametnije da se suoče sa onim što su bili teški, užasni monstruozni ratni zločini kakvi nisu zapamćeni u svetu u vreme Drugog svetskog rata i da je to jedini put u kome mogu da grade ,društvo, koje sebe može da nazove evropskim“ rekao je Stefanović.

(Tanjug)