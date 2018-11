Stefanović: Ukrašavanje grada puni budžet…

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je danas u Skupštini Srbije da ulaganje u novogodišnju rasvetu u glavnom gradu utiče na to da turisti više troše novac kao što je to slučaj u velikim svetskim metropolama.

Stefanović je to rekao odgovarajući na zamerku samostalne poslanice Aleksandre Čabraje da turisti ne odlaze u Rim ili Pariz da bi videli novogodišnju rasvetu nego da bi videli kulturne znamenitosti koje su, kako je rekla, u Srbiji u katastrofalnom stanju.

„Pogledajte velike svetske metropole kako izgledaju pred Novu Godinu, Božić, i to nije slučajno. Ne rade oni to da bi potrošili novac, rade to da bi zaradili novac“, kaže Stefanović.

Čabraja je rekla da ona ne smatra da je novogodišnja rasveta loša ali da ta raseta treba da bude ukras.

Stefanović objašnjava da ukrašavanje grada puni budžet i da povećava zaradu ugostitelja i hotelijera.

„I to je činjeniča. Kada uporedite prihod i potrošnju, vidi se da je prihodna strana mnogo veća. Zarađujemo mnogo novca na tome. Mnoga istraživanja su pokazala da novogodišnja i praznična atmosfera utiče na veću potrošnju novca pogovotovo krod stranih turista koji dolaze u Beograd zbog provoda“, kaže Stefanović.

Tim novcem se, dodao je, grade škole, bolnice, putevi, porodilišta i vrtići.

„Ta priča ‘troši se na novogodišnju rasvetu, to je bacanje para’, stvarno ne stoji“, poručio je Stefanović.

Ministar je govoreći pred poslanicima o pravosuđu, rekao da on ne misli da je stanje u tom sektoru divno ali da je mnogo toga promenjeno u preteklim godinama.

„Hoćemo da menjamo stvari vezano za pravosuđe da bi pojačali nezavisnost sudija i to i jeste promenjeno značajno u proteklih nekoliko godina“.

Smanjen je, kaže, broj starih sudskih predmeta za oko 40 odsto za dve godine.

Do toga je došlo povećanjem broja sudija, broja sudnica i drugačijom metodologijom rada u sudovima, rekao je Stefanović.

On je naglasio da je sudstvo nezavisna grana vlasti i da sudije donose odluke u skladu sa zakonom i sudijskim uverenjem.

„Ono što jeste važno je da mi učinimo da sudije shvate značaj odgovornosti pred građanima. Sudske presude moraju da se donose u razumnom roku, moraju da se poštuju. Ne smeju da ostanu mrtvo slovo na papiru, ali isto tako, moraju da se poštuju (odluke) i kada građani dobiju presudu koja se njima ne sviđa“, rekao je Stefanović.

