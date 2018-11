Stefanović: Uništeno 18.000 komada ilegalnog oružja

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je u prethodnoj godini uništeno više od 18.000 komada zaplenjnog ilegalnog oružja.

„Prethodne godine smo zajedno s Kancelarijom Evropske unije sproveli uništavanje više od 18.000 komada ilegalnog oružja koje je zaplenjeno od izvršilaca krivičnih dela ili su ih građani sami predali“, rekao je ministar Stefanović na okruglom stolu „Ilegalna trgovina malokalibarskim i lakim naoružanjem i eksplozivnim materijama -mogućnost dalje saradnje“ u Palati „Srbija“ u Beogradu.

Kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, on je podsetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova od 2014. do 2018. godine sprovelo tri procesa legalizacije oružja, kao i da su od 1. juna prošle godine pooštreni zakoni, tako da su sada za posedovanje naoružanja u ilegalnom posedu predviđene krivične sankcije od dve do 12 godina zatvora.

„Ove izmene su urađene na ozbiljan i veoma oštar način, i to na preporuku Ministarstva unutrašnjih poslova. Bili smo inicijatori pooštravanja sankcija u toj oblasti i sada je posao u najvećoj meri na sudovima da krenu to da sprovode, jer svaka sankcija koja nije najoštrija ili koja je nedovoljno oštra, stimuliše nekoga da poseduje ilegalno oružje i da eventualno tim oružjem počini neko krivično delo“, poručio je ministar.

On je ovom prilikom zahvalio Kraljevini Švedskoj na pomoći srpskoj policiji u reformama koje su doprinele da ona bude jedna od najbolje organizovanih policija u ovom delu Evrope.

„U poslednjih pet godina Kraljevina Švedska je pomogla Ministarstvu unutrašnjih poslova da ojača svoje kapacitete u oblasti forenzike, razmene kriminalističko-obaveštajnih informacija i da implementira rodni aspekt i jednakost u postupanju svih organizacionih jedinica. Veoma smo ponosni na sistem ljudskih resursa koji je ovde izgrađen na potpuno drugačiji način i koji nam danas pomaže da budemo efikasniji i da idemo u korak s najmodernijim policijama, ne samo Evrope već i sveta“, istakao je Stefanović.

On je ukazao da prijateljski i partnerski odnos srpske i švedske policije doprinosi većoj bezbednosti građana obe države, i istakao i zajedničku posvećenost u borbi protiv krijumčarenja oružja, municije i eksploziva.

„Činjenica je da je većina ekplozivnih naprava dobijena korišćenjem takozvanih prekursora eksploziva, da je oružje kojim se vrše krivična dela vrlo često prepravljeno, nije fabrički napravljeno, već modifikovano, i to suštinski predstavlja izazov ne samo za Srbiju već i sve države Evrope. Samo razmenom informacija i zajedničkom borbom možemo adekvatno da odgovorimo na ove izazove“, rekao je Stefanović.

Ambasador Švedske Jan Lundin rekao je na okruglom stolu da je ovaj način diskusije odlična prilika da se utvrdi zajednička platforma za buduću saradnju u borbi protiv trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem, kao i eksplozivom.

„Saradnja između Srbije i Švedske u oblasti policijskih reformi tokom prethodnih godina prerasla je u partnerstvo od koga obe strane imaju korist. Obe strane su pokazale inicijativu i donele značajne strateške odluke koje doprinose procesu reformi“, rekao je Lundin.

Prema njegovim rečima, reforme koje su obuhvaćene pregovaračkim poglavlj ima 23 i 24 od vitalnog značaja za pripremu Srbije za punopravno članstvo u EU.

Direktor policije Vladimir Rebić istakao je tokom diskusije da je problem malokalibarskog naoružanja jedan od značajnijih problema s kojim se mora uhvatii u koštac i ocenio da saradnja sa švedskom policijom predstavlja jedan od najboljih primera saradnje dve policije.

„Srpska policija je opredeljena za intenzivnu međunarodnu policijsku saradnju sa svim partnerima u cilju suzbijanja i sprečavanja krijumčarenja ilegalnog naoružanja“, istakao je direktor Rebić.

Maks Luteman, predstavnik švedske policije, rekao je da moderna i efikasna policija ima za svrhu da štiti i služi društvu i građanima.

„Partnerstvo MUP-a Srbije i švedske policije ima uspešnu istoriju. Saradnju smo počeli 2004. godine, a danas smo jednaki partneri, kolege i dobri prijatelji. Učimo jedni od drugih“, naglasio je Luteman i najavio nastavak policijske saradnje dve zemlje na operativnom i strateškom nivou, dodaje se u saopštenju MUP-a Srbije.

(Tanjug)