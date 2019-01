STelegraf: Tramp stiže u Srbiju

BEOGRAD – Američki predsednik Donald Tramp mogao bi tokom ove godine da poseti Srbiju, objavljuje u današnjem broju „Srpski telegraf“.

„Njemu bi, kao što je to bio slučaj tokom nedavne posete predsednika Rusije Vladimira Putina, Srbija priredila grandiozan doček“, piše list, podsećajući da su poziv šefu Bele kuće da poseti Srbiju nekoliko puta do sada uputili predsednik Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić.

Jedan izvor lista navodi da je „Tramp uveren da je rešenje kosovskog problema vrlo blizu“ zbog čega je u vezi s tim i uputio pisma Vučiću i kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju.

„Ako bi došlo do sporazuma, kao što Tramp i Zapad očekuju da je to moguće u ovoj godini, to bi bio odličan povod da američki predsednik dođe i bude gost Beograda“, kaže taj izvor.

Prema njegovim rečima, „dogovor Beograda i Prištine išao bi naruku i šefu Bele kuće s obzirom na to da Amerika ulazi u izborni ciklus, te bi rešavanje višedecenijskog problema bio još jedan plus Trampu“.

„Srpski telegraf“ podseća da je predsednik Vučić dan posle Putinove posete izjavio da je moguće da još jedan poznati svetski lider dođe u Srbiju, a da to nisu predsednici Kine i Francuske čije su posete već najavljene.

List navodi i da je američka ambasada u Beogradu naručila istraživanja javnog mnjenja o tome da li bi i koliko Trampov dolazak podigao rejting SAD u Srbiji.

„Oni su se veoma ozbiljno i studiozno bavili ovim pitanjem. S jedne strane, državni sekretar Majk Pompeo i savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton… obaveštavaju ga da u Srbiji ni po koju cenu Vladimir Putin ne sme da preuzme primat, dok ga, s druge strane… informišu da je sve omiljeniji kod Srba i da će ga oni u Beogradu dočekati jednako kao i Putina“, prenosi list reči jednog svog sagovornika.

Poslednji američki predsednik koji je bio u poseti Beogradu bio je Džimi Karter 1980, nekoliko meseci posle smrti predsednika nekadašnje SFRJ Josipa Broza Tita.

(Tanjug)