Šteta što EP nije komentarisao namere Tirane i Prištine

BEOGRAD – Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je danas da je zabrinjava što evropski parlamentarci ni na koji način nisu komentarisali činjenicu da je Albanija pokazala nameru da menja granice u regionu, te dodala da bi i srpski poslanici trebalo da učine više da svojim kolegama u EP ukažu na tu činjenicu.

„Jako mi je žao što Rezolucija o napretku Srbije pala u trenutku da nisu obuhvaćene stvari koje bi trebalo da budu obuhvaćene rezolucijom EP, a to je namera da se granice, ili kako god ih ko doživljavao, menjaju, i to od strane suverene države u regionu, a to je Albanija“, rekla je Joksimović u parlamentu, odgovarajući na poslanička pitanja.

Ona je navela da je Tirana sa Prištinom na albanskoj zastavi potpisala sporazume koji se tiču zajedničke dijaspore, zajedničkog fonda za spoljnopolitičke aktivnosti u cilju pristupanja EU 2025, te strategije albanskog nacionalnog jedinstva.

„To, naravno, ne treba da bude u Rezoluciji o Srbiji, ali kada već pričamo o tome kakvi se principi poštuju, onda biste i vi kao poslanici mogli da skrenete pažnju kolegama u EP da reaguju na takve stvari“, rekla je Joksimović.

Ministarka je to rekla odgovarajući na pitanje poslanika Vladimira Đurića, inače slobodnog poslanika, koji je zatražio komentar na danas usvojenu Rezoluciju o napretku Srbije u kojoj se, između ostalog, navodi da „etnički homogene države ne bi trebalo da budu cilj u regionu“.

Joksimović je navela da u tekstu jeste naglašeno da rešenje ne bi trebalo da stvori etnički čiste države u regionu, ali da se takođe navodi da može biti prihvatljiv svaki dogovor koji bi postigle dve strane u dobroj veri i imajući u vidu regionalnu stabilnost.

Ona je navela da bi, s druge strane, namera Tirane trebalo sve nas mnogo više da interesuje, jer je pitanje do kakvih rešenja se u ovakvim okolnostima se može doći, bilo da se tiču promena granica, demarkacija. . .

Ona je rekla da veruje da je bilo dovoljno vremena da a to pre nego što rezolucija bude usvojena, jer su neki amandmani koji nisu povoljni po Srbiju stigli do evropskih parlamentaraca.

„Mene živo interesuje da li su ti amandmani koji tretiraju loše Srbiju stigli do pojedinih poslanika iz našeg parlamenta na vreme, a nisu ove informacije koje su značajne ne samo za nas, nego i za region“, rekla je Joksimović.

Joksimović je istakla i da u tekstu rezolucije ne postoji nijedan paragraf koji ima negativnu konotaciju po pitanju uloge Srbije u procesu pomirenja i dijaloga.

Dodala je i da Rezolucija EP ima široki kontekst, da u njenom pisanju učestvuju sve poslaničke grupe EP, sa najrazličitijim mišlenjima, od ekstremne levice do ekstremne desnice, dakle, stranke sa potpuno različitim percepcijama i predlozima, te stranke za koje će se tek videti da li će posle izbora za EP sledeće godine biti u parlamentu.

„Trenutak nije baš najpogodiniji da postavite to pitanje, mogli ste drugih i kredibilnijih pitanja da postavite u pogledu ove rezolucije“, rekla je Joksimović poslaniku Đuriću.

