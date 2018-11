Što udaraš po državi kada je napadaju sa svih strana?

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večaras da se Srbija nalazi u veoma teškoj situaciji i zapitao kako je moguće da „neki udaraju po sopstvenoj državi, u danu kada je napadnuta sa svih strana“.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentarise izjavu Vuka Jeremića da je „laž to sto su on i premijerka danas rekli i zamolili kineskog ambasadora da prenese rukovodstvu u Pekingu – da Srbija nikada nije bila u težoj situaciji – te da, kada stvarno bude u takvoj situaciji, to niko neće poverovati“.

Vučić je naveo da su on i premijerka preneli kineskom i ruskom ambasadoru u koliko se teškoj pozicija Srbija nalazi, što je, kaže, za njih dvoje, najteža situacija u prethodnih šest godina, uz sve teške mere fiskalne konsolidacije koje su sprovedene u prethodnom periodu.

„Onda se postavlja pitanje – a što je to neko radio u danu kad vidi da je državi tesko. Što udaraš po svojoj drzavi u danu kada vidiš da je napadnuta sa svih strana? Što ne sačekaš dan ili dva, što moraš i ti dodatno da staneš na grbaču državi? Šta ti je smetalo u toj rečenici, šta je lako državi danas?“, upitao je Vučić.

On je rekao da je prethodnoj vlasti bilo lako i proglašenje kosovske nezavisnosti i da su se „smejali već tog dana u popodnevnim satima“.

„Kada su 2011. uspostavili prelaz između Srba i Srba, na Jarinju i Brnjaku, kada su Srbi spaljivali prelaez i kada su krenuli da ih hapse, oni nisu prekidali godišnji odmor. Za njih nema teško, za njih je sve lako“, rekao je Vučić.

„A, nama je teško, jer smo odgovorni, i kada vodimo bitku u Interpolu, jer pobeđujemo , a lake su bitke za one koji gube“, dodao je.

Primetio je da su za njih i svi izbori laki, dok su za njega svi izbori teški, jer na njima želi da pobedi.

„Lako im je da kažu – nećemo da učestvujemo u Kladovu, Kuli… jer znamo da nema nikog živog ko će za nas da glasa, a kamoli da nekoga možemo da kandidujemo. Pa ćemo da se pravimo da su tamo drugačiji uslovi, nego u Lučanima, gde očekujemo da možemo da pobedimo. A, mi moramo u svim mestima da učestvujemo i svi su izbori teški, jer želimo da pomognemo građanima da žive bolje“, podvukao je Vučić.

Ponovio je da je za njegove političke protivnike bilo lako kada su dočekivali nezavisnost Kosova i kada smo gubili pred Međunarodnim sudom pravde, i da tada nisu ni ostavku ponudili.

„A, za nas je sve teško,jer brinemo o narodu i svakom dinaru u kasi. Znate li šta znači penzioneru u Babušnici još 3.000 dinara. To je borba, a da ne ugrozite nivo javnog duga, suificit u budžetu, ekonomski napredak“, ukazao je predsednik.

Kako je rekao, svi koji im danas govore da su izdajnici, sutra će reći – što nisi predao to Kosovo odmah, jer mi ovde lošije živimo, jer im je potpuno svejedno iz kog će ugla da napadnu.

Sve im je, kako kaže, šizofreno i kontradiktorno.

„A, mi moramo da se razlikujemo od njih. Kada su izubijali našeg čoveka na Paliluli, oni su ćutali ceo dan, neće da osude nikoga. Mi tako ne smemo da se ponašamo“, rekao je Vučić.

Za njega je, dodaje, tesko i to što se dogodilo Borku Stefanoviću i ponavlja da oni koji su ga napali treba da idu u zatvor, jer tako reaguje ozbiljna država.

„Video sam da su neki sutra stavili na naslovne strane, a to je sloboda – sve je ovo u redu, smiriće se. Daj bože, ali ništa nije u redu“, primetio je.

Na komentare da se „dogovaraju Vučić, Tači i Haradina, koalicioni partneri“, ističe da oni uopšte nisu koalicioni partneri.

„A, drugo, ti ljudi su morali da žive dole, hoćete vi umesto njih? Umesto Milosa Dimitrijevića u Goraždevcu i znate kako treba da se ponaša dole“, upitao je Vučić.

To, kaže, pričaju, jer polaze od sebe i znaju šta bi sami radili, pa misle da su svi takvi.

„Neću ni da govorim o ljudima koji su za četiri godine vlasti uzeli 300 miliona evra u prihodima, pa bi nekome da pričaju o poštenju“.

„Pitali su me i ko je Vučićeva tetka iz Kanade. Moja tetka iz Kanade je Dragan Đilas, ta moja tetka ima svoju drugu tetku, to je Dragan Šolak, a imaju i jednog tako.. to je Vuk Jeremić. Ja ću o mojim tetkama da pricam nadugačko i naširoko u narednom periodu, čim se rešim ozbiljnih državnih problema, tako da svoje tetke neću da krijem uopšte“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)