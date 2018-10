Stojanović Gajić: Građani da se pitaju šta je za njih mir

BEOGRAD – Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić ocenila je danas, nakon dva akademska panela u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma o odgovoru EU na krize i konflikte, da je jedna od ključnih poruka predlog da se građani pitaju šta je za njih mir.

Kako je rekla u izjavi za Tanjug, panelisti su došli do zaključka da je EU relativno kasno počela da se angažuje van svoje teritorije u rešavanju kriza i da zbog svoje sporosti u donošenju odluka obično poslednja dolazi na teren i mora da se prilagođava zatečenom stanju i već prisutnim akterima.

EU treba da unapredi svoje sposobnosti za donošenje odluka za brže delovanje, rekla je ona, dodavši da je važno to što EU – jednom kada deluje – ne razgovara samo sa političkim elitama već shvata da je neophodno razumeti perspektivu i građana kojih se taj konflikt ili mir tiču.

„Čuli smo i konkretan predlog da treba pitati građane šta je za njih mir, da li je to pitanje granica ili visoke politike ili neke konkretne stvari. Čuti glas lokala i ne izgubiti ga u prevođenju odluka u delovanje“, rekla je Stojanović Gajić za Tanjug.

Ona je rekla i da je drugi važan zaključak do kojeg su došli panelisti to da je EU izgubila u praksi svoj cilj da bude transformativna moć, neko ko menja okolinu, po ugledu na sebe, ali da je to zadržala u procesu pristupanja odnosno proširenja.

„Za nas, u njenom direktnom okruženju koje želi u članstvu, i dalje je cilj da postanemo nalik zemljama u EU. U nekim drugim, težim kontekstima, udaljenijim od EU, cilj treba da bude manje ambiciozan i da je naglasak više na stabilnosti“, kaže Stojanović Gajić.

Bitka između stabilnosti i vrednosti je ono što se sada vodi i prelama, ocenjuje ona i dodaje i da period pred sledeće izbore za Evropski parlament kada će se videti u kom smeru Evropa ide.

„Ovaj konkretan predlog da se narod i građani pitaju šta je za njih mir možda bi bio dobar predlog i za dobijanje novih ideja za sveobuhvatni sporazum u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine“, smatra ona.

Što se tiče Balkana, dosta se govorilo o ulozi Euleksa, a ona je ukazala da je istaknuto da je sada negativna percepcija rada Misije, ali da ona na početku nije bila takva.

„Ono što je naučena lekcija i ono što je izneto i danas ovde jeste da je Euleks, kada je najavljen, obećao velike promene i postavljene su velike ambcije tako da u odnosu na to ono što je postignuto izgleda nedovoljno, ali neke stavri jesu postignute, pre svega po pitanju izgradnje kapaciteta insitucija u Prištini, dok ono što je bilo najveće očekivanje građana, i albanske i srpske nacionalnosti, da se suprotstavi organizovanom kriminlau i ratnim zlocicnima nisu uspeli“, kaže ona.

Zaključak je bio da je to zato što je EU balansirala između želje da bude transformativna moć i da uvede vladavinu prava na Kosovu i želje da napravi dogovor sa političarima na vlasti i na taj način stabilizuje region.

„Balansiranje između stabilnosti i u uvođena vladavina prava je negde gde je vladavina prava paltila cenu“, zaključila je ona.

Profesorka istraživačica na Norveškom institutu za međunarodne odnose Pernile Riker ocenila je da je EU poboljšala kapacitet da reaguje u kriznim situacijama poslednjih godina, ali je napomenula da je EU i dalje mlad akter u tom polju.

Ona je dodala i da je EU više reaktivna nego proaktivna u kriznim situacijama.

Podsetila je i da su tokom današnja dva akademska događaja identifikovana dva procepa u odgovorima Evropske unije na krize – procep između namera i implementacije, i između implementacije i lokalnog prijema.

Posle akademskih panela, večeras će biti održan plenarni panel „Balkan 2025“, na kojem će govoriti izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan Hedvig Morvai, izvršni direktor Balkanske grupe za istraživanje javnih politika Naim Rašiti, član saveta Evropskog saveta za međunarodne odnose i bivši član tima za koji je predvodila Ketrin Ešton u dijalogu o Kosovu Robert Kuper i potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak.

Beogradski bezbednosni forum, čiji je Tanjug medijski partner, organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Evropski pokret u Srbiji.

(Tanjug)