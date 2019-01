Strani mediji više o protestima u BG i BL, nego u K. Mitrovici

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić primetio je da su strani mediji zaniteresovaniji za izveštavanje o prostetima u Beogradu i Banjaluci, nego o protestima Srba u Kosovskoj Mitrovici.

Na pitanje kako to da proteste Srba u Kosovskoj Mitrovici, na kojima se okupljalo i oi 10.000 ljudi, inostrani mediji ne prenose, a svi prenose proteste u Beogradu i Banjaluci, Vučić je rekao:

„Izgleda da su za ove ovde mnogo zainteresovaniji“.

„Ja se dičim činjeniciom da je Srbija nezavisna i suverena zemlja, koja odluke donosi u svom, a ne u interesu javnih servisa pojedinih stranih zemelja“, rekao je Vučić.

On je naveo da ga ne sekiraju ti prenosi u stranim medijima, jer mogu samo da pošalju sliku demokratije, pošto na protestima u našoj zemlji „nema batinanja“.

„Kod nas ne možete da vidite slike iz njihovih zemalja, kada policija interveniše, ne vidite polomljene glave, šmrkove, vodene topove…“, primetio je predsednik.

Istakao je da u Srbiji važi – šetajte slobodno, samo nemojte ništa da polupate i srušite i nemojte da bijete i pokazujete silu nad ženema.

„To država neće da dozvoli, sve drugo… šetajte, ako vam je volja“, ponovio je on. Dodao je i da bi sa građanima koji protestuju u Beogradu izašao da razgovara uvek, ali da „neće da vidi“, Đilasa, Jeremića…

„Nema kanabeta za njih, sa lopovima ne pregovaram ni o čemu. To sam rekao prvi dan i to se neće promeniti. Moja čvsrtina je za njih nesalomiva stena i to moraju da imaju u vidu“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)