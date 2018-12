Studenti u BG-podrška kolegama i narodu na KiM

BEOGRAD – Studenti sprskih univerziteta organizovali su danas u Beogradu, simbolično u 12 sati i 44 minuta, skup podrške studentima i narodu na KiM.

Na skupu, na platou ispred Filozofskog fakulteta u organizaciji Studentskog proglasa za KiM – Crvena linija, povodom ekonomskih sankcija uvedenih od strane tzv. države Kosovo, učesnici su iza crvenog kanapa nosili zastave Srbije i transparente „Studenti za studente, niste sami“, „Gde su prava Srba – Serbs have human rights“ i „R.I.P. international law, students are for 1244“.

Student Miloš Milićević je rekao novinarima da su se okupili da bi pokazali solidarnost sa studentima i narodom na KiM.

„Da pokažemo da nismo razmažena omladina, koja gleda samo svoje živote, kako ovo vreme navodi da se živi individualistički. Imamo dovoljno razvijenu građansku svest, dovoljno veliko srce da saosećamo sa srpskim narodom, svuda“, rekao je Milićević sa Filološkog fakulteta

Student Milan Bojić sa Filozofskog fakulteta je rekao da mladi u vremenu opšte apatije, kada se svi povlače, žele da se njihov glas čuje.

„Nedavno smo bili na KiM i uručili pomoć našem narodu. Bili smo i u srpskim enklavama. To je nedopustivo kako ti ljudi žive. To podseća na davno prošla vremena kada su ljudi živeli u getu, a međunarodna zajednica i EU na to ćute zbog geopolitičkih interesa SAD i mi studenti koliko možemo podižemo glas protiv toga“, rekao je Bojić.

Takođe je poručio da mladi nisu zaboravili svoj narod, identitet, kulturu niti pretke koji su nosili turski jaram, ali se nisu pokorili, kako bi mi danas imali slobodu.

Na skupu je poručeno da je KiM sastavni deo Srbije i da će u narednom periodu biti organizovani slični skupovi podrške studentima na KiM.

Ucescnici su podelili proglas u kome se traži poštovanje Ustava Srbije po kome je KiM sastavni deo Srbije, a od predsednika Srbije, premijera, ministara i poslanika da se ne potpisuje nikakav sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i takozvane države Kosovo, koji bi doveo u pitanje poštovanje Ustava.

U proglasu, takođe, apeluju da ne sme doći ni do kakvog vida priznavanja nezavisnosti, niti podele južne srpske pokrajine.

(Tanjug)