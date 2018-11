Studentkinjama iz NS prva nagrada za dizajn paviljona

NOVI SAD – Šest studentkinja novosadskog Fakulteta tehničkih nauka osvojio je prvu nagradu za najbolji dizajn paviljona u kategoriji „Arhitektura“na Međunarodnom arhitektonskom festivalu „FabFest ’18” u Londonu.

Festival okuplja veliki broj kreativnih dizajnera iz čitavog sveta, a novosadski studenti, koji inače pohađaju treću godinu Departmana za arhitekturu i urbanizam, osvojili su nagradu u konkurenciji od više od 30 izabranih radova iz 12 zemalja celog sveta (SAD, Švajcarska, Velika Britanija, Indija, Italija, Turska, itd.).

Tim FTN činili su: Emeše B. Varga, Radmila Đurašinović, Ksenija Martić, Jelena Vujović, Ivana Beatović i Teodora Nikolić, pod mentorstvom asistenta Marka Vučića sa Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu.

Oni su realizovali najbolje rešenje iz oblasti digitalne fabrikacije primenjene na arhitekturu.

Paviljon koji je kreirao naš tim izazvao je veliku pažnju, kako organizatora i učesnika Festivala, tako i velikog broja njegovih posetilaca.

Pobedničko rešenje rezultat je naučno-istraživačkog rada studentkinje Emeše Varge i asistenta Marka Vučića koji su ispitivali tzv. lake samostojeće ljuske/paviljone i načine na koje ih je potrebno oblikovati tako da imaju što manju debljinu a da, u isto vreme premoste velike raspone.

Učešće na Konkursu FabFest-a omogućilo im je da svoju ideju, koja je do tada egzistirala u digitalnoj formi i u formi makete, realizuju u razmeri 1:1 i na taj način provere da li zaista funkcioniše.

Na ovom festivalu, tradicionalno se sva rešenja izrađuju od recikliranih materijala koji su korišćeni prethodnih godina, a kao najveći izazov tokom svog boravka u Londonu autori navode naporan rad na izradi paviljona koji je neprekidno trajao pet dana.

Kao najveću prednost učešća na „FabFestu„ ističu priliku da fabrikuju svoju ideju i predstave je velikom broju ljudi kao i da obnove postojeće i stvore nove profesionalne kontakte.

Festival FabFest je jednonedeljni događaj koji organizuje treću godinu za redom Fakultet za arhitekturu i građenu sredinu Univerziteta u Vestminsteru (London, Engleska) na temu „Digitalna fabrikacija i parametarsko modelovanje”.

Ove godine u okviru Festivala izloženo je ukupno preko 80 paviljona i instalacija a pored FTN-a neki od učesnika bili su i The City University of New York, University of Hong Kong, Royal College of Art, University of Bologna, ETH Zürić, itd.

(Tanjug)