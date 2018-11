„Sukob“ Rame i Haradinaja, ko je magarac, ko izdajnik

PEĆ – Albanski premijer Edi Rama i premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj sukobili su se danas po pitanju korekcije granice sa Srbijom, odnosno Hašima Tačija, piše Gazeta Expres.

Rama je, piše Expres, sa emocijama u glasu, rekao da je magarac svako ko kaže da je Hašim Tači izdajnik, dok je Haradinaj poručio da „niko neće taći ni jedan metar kosovske zemlje“.

Haradinaj je rekao da je pitanje korekcije kosovskih granica okončano 17. februara 2008. godine, kada je proglašena kosovska nezavisnost.

„Šta mislite, nije u redu da bilo ko dobije metar kosovske zemlje bez obzira na to da li je Albanac, da li je Ramuš, Edi ili Hašim Tači. To je ozbiljno pogrešno. Ovo je zemlja Albanaca formirana krvlju, 17. februara i svi to moraju znati. U ovim granicama nas prepoznaje Albanija i Amerika“, rekao je Haradinaj komentarišući Raminu poruku da je magarac svako ko Tačija naziva izdajnikom.

(Tanjug)