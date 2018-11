Supruga uhapšenog Markovića: Bilo ih je 10-ak, ne znam ništa

BEOGRAD – Supruga policajca Dragiše Markovića, u čiji su stan jutros upali pripadnici Rosu i uhapsili ga, kazala je da ih je bilo otprilike desetak i naglasila da još nema informacija gde se nalazi njen suprug, ni zašto je priveden.

„Upali su u 5.30, vrata sam im ja otvorila i onda su ga priveli. Ne znam ni razlog ni ništa više. Nikakvih informacija i dalje nemamo. Bilo ih je desetak kada su ušli, nisam uspela dobro da vidim jer sam pokušavala da smirim dete koje se jako potreslo. Ne znam ni gde se nalazi sada, ne znam ništa“, rekla je ona.

Istakla je za javni servis da nema nikakvih informacija o razlozima privodenja, iako ih je, kaže, tražila od kosovske policije.

Komšija porodice Marković kazao je da se veliki broj policajaca nalazio na spratu i da nije mogao da izađe iz stana.

„Jutros smo se probudili uz jake povike, vriske u samom ulazu, čulo se kroz zid. To me je probudilo i kada sam ppokušao da vidim šta se dešava, nisam mogao da izađem iz svog stana jer je ovde bio ogroman broj specijalnih jedinica Rosu naoružanih sa dugim cevima. Video sam kroz terasu, a i tu nismo faktički smeli da promolimo glavu jer su odmah uperivali cevi u nas“, rekao je on.

Naglasio je da je ipak uspeo da vidi kada su pripadnici Rosu oborili Ćurčić Nebojšu i kada su Markovića odveli u vozilo.

„Bilo je zaista jezivo i zastrašujuće. Ovo je zaista neizdržljivo“,rekao je on.

Pripadnici ROSU upali su rano jutros u severni deo Kosovske Mitrovice i uhapsili četiri osobe, a potpredsednik Srpske liste Igor Simic je kazao da su uhapšeni Nedeljko Spasojević, Dragiša Marković, Marko Rošić i Saša Curčić.

Spasojević i Marković su pripadnici kosovske policije, napomenuo je Simić.

(Tanjug)