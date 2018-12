Surlić: Cilj mera Prištine da Beograd prizna nezavisno Kosovo

BEOGRAD – Ukoliko Priština zaista odluči da uvede nove mere protiv Srba na KiM, to bi značilo zaoštravanje odnosa između Beograda i Prištine, sa osnovnim ciljem da se izvrši odlučujući pritisak na Beograd da deblokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i institucijama, izjavio je danas asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić.

Surlić za Tanjug kaže da osnovni cilj koji Priština ima jeste da usled blagog međunarodnog pritiska, iskoristi priliku da zaoštravanje odnosa i uvođenjem novih mera omogući prostor za potpunu obustavu pregovora, blokiranje dosadašnjih sporazuma potpisanih u okviru Briselskog dijaloga i na kraju da postignu glavni cilj – da Beograd prizna nezavisnost Kosova.

“Međutim, to će se direktno odraziti na život ljudi i doprineti nesigurnosti i manjoj bezbednosti, budući da ukoliko govorimo o dodatnim merama Prištine, one mogu da se realizuju samo na teritoriji Kosova i onda su one upućene tobože Beogradu, a zapravo direktne posledice trpi upravo srpska zajednica koja živi na Kosovu”, kaže Surlić.

Ističe da ukoliko uskoro ne dođe do redefinisanja odnosa i odlučujećeg međunarodnog angažovanja za vraćanje za sto Beograda i Prištine, situacija na terenu dovešće i do upitnog statusa Srba na KiM, koji zavise od podrške Beograda, ali isto tako i od prištinskih institucija.

Bilo koja mera koju Priština preduzme, da li skidanje tablica, ukidanje dinara, suštinski može da ugrozi normalno funkcionisanje ljudi koji su srpske nacionalnosti na KiM.

“Govorimo o zagarantovanim specijalnim pravima za Srbe, koji su i u Ahtisarijevom planu i u Briselskom sporazumu i ako se ti sporazumi stavljaju na stranu, reflektovaće se direktno na status Srba koji žive na Kosovu i to stavlja u nezgodnu poziciju sam Beograd, koji pored nacionalnog interesa, ima i interes zaštite srpske zajednice na KiM”, navodi.

Surlić dodaje da jedino što može biti rešenje jeste da se posredstvom međunarodne zajednice strane vrate za sto i da se omogući sporazum koji će definisati status Srba, ali tako da taj status ne zavisi od sporadičnih, ekcesnih i konfliktnih situacija.

(Tanjug)