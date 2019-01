BEOGRAD – Čini se da Priština priprema politički teren za povlačenje taksi na robu iz centralne Srbije, ocenjuje Stefan Surlić iz Centra za interdisciplinarne studije Balkana i dodaje da ukoliko Priština ne ukine takse preti joj izolacija od strane međunarodne zajednice i pre svega od SAD.

Surlić smatra da se može očekivati ukidanje taksi na robu iz Srbije ukoliko je 2019. godina zaista i ključna za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine.

Dodaje da u ovom trenutku SAD, koje su svih ovih godina bile garant kosovske nezavisnosti, imaju snažan interes da dođe do trajnog i održivog sporazuma između Beograda i Prištine.

„Da bi se stekli uslovi za postizanje sporazuma, potrebno je da se prvo dođe do normalizacije odnosa“, kaže Surlić za Tanjug i ističe da je normalna trgovina jedan od prvih uslova za normalizaciju odnosa, nakon čega sledi otvaranje prostora ka postizanju finalnog sporazuma, koji će garantovati međunarodni akteri, pre svega SAD.

Surlić kaže da su u ovom trenutku SAD te koje imaju ključan uticaj na Prištinu i mogu da nateraju Prištinu da povuče takse.

„Prema izjavama koje su dali prištinski predstavnici može se videti da je retorika mnogo blaža i da se priprema politički teren da se takse povuku“, navodi Surlić.

Kaže da upravo oni koji su takse predlagali sada uviđaju da takve mere ne vode ka cilju, odnosno ka tome da Beograd prizna nezavisnost Kosova i dodaje da su se takse vezivale i za opstanak prištinske vlade.

U tom smislu, podsetio je na Haradinajevu izjavu da će pre pasti Vlada, nego što će te takse biti ukinute.

„Sada vidimo da je situacija potpuno drugačija, da se povlače te radikalne izjave. To ima konkretne političke posledice i sada je pitanje ko će u Prištini biti glavni i odgovorni za povlačenje taksi i šta će biti obrazloženje za to što se Priština primorava i prihvata da ukine takse na srpsku robu“, kaže Surlić.

Pitanje taksi na srpsku robu prvo se ticalo odnosa između Beograda i Prištine, zatim je izazvalo reakciju međunarodne zajednice, kaže Surlić i ističe da se sada svodi na unutarpolitičku situaciju u Prištini.

„To je pitanje ko će snositi političku odgovornost za povlačenje taksi i na kraju koji će to biti format nastavka pregovora budući da je rečeno da sa Beogradom može da se razgovara samo o priznanju nezavisnosti Kosova“, kaže Surlić i dodaje da nezavisnost nije tema koja je „na stolu“, nego da je to puna normalizacija odnosa i neki održiv kompromisni sporazum koji će biti prihvatljiv i za Prištinu i za Beograd.

Upitan ko bi mogao da preuzme odgovornost u Prištini za povlačenje taksi, Surlić smatra da će to morati da bude premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj, jer je Vlada u Prištini i donela tu odluku.

„Haradinaj će to morati da obrazloži. Naravno, odgovornost je i na zameniku premijera Hodžaju, koji je i predložio prvi takvu jednu ideju, a upravo svedočimo tome da je on rekao da se ne može ići mimo stava SAD, jer je Priština svesna da ukoliko izgubi podršku SAD itekako se udaljava od cilja“, dodaje Surlić.

Zaoštravanje odnosa sa Beogradom, onemogućavanje normalnog života Srbima na KiM, nije put koji dovodi Prištinu do bilo kakvog rešenja i ostvarenja nezavisnosti, kaže Surlić i dodaje da ih to dovodi u situaciju da oni koji su do sada bili čvrsti garanti kosovske nezavisnosti traže odgovornost za one koji se oglušuju o njihove preporuke i zahteve.

