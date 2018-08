Sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde piljuskovi

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretežno suncano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblacnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniza temperatura od 13 do 20 C, najvisa od 30 do 34 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu pretežno suncano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura oko 20 C, najvisa oko 32 C.

Do 25. avgusta biće pretežno suncano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblacnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom sa vecom verovatnocom pojave u brdsko-planinskim predelima.

Najviša temperatura od 29 do 34 stepena.

(Tanjug)