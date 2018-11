Sutra pretežno sunčano, temperatura i do 20 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima biti magle, uglavnom na zapadu i jugu Srbije, a u toku dana biće pretezno suncano.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistocni, uvece i u toku noci u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od -1 do 8 C, a najviša od 15 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će sutra biti sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 7 C, najviša oko 18 C.

Izgledi vremena za sedam dana – do 16. novembra:

Pretežno suncano sa temperaturom i dalje iznad prosecnih vrednosti, samo u subotu umereno oblacno, ali suvo. Najvisa temperatura u većini mesta od 15 do 20 C.

U drugom delu naredne sedmice temperatura u manjem padu.

(Tanjug)