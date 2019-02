Sutra ujutru slab mraz, preko dana umereno oblačno i suvo

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti malo i umereno oblacno i suvo, u severnim krajevima malo svezije. Po kotlinama ujutro kratkotrajna magla.

Vetar slab istocni i jugoistocni, posle podne uglavnom zapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, najviša dnevna od 3 do 7 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će biti malo i umereno oblacno i suvo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko -1, najvisa dnevna oko 6 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana – do 15. februara:

Do ponedeljka toplo, za dane vikenda pretezno suncano. U ponedeljak sredinom dana na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima naoblacenje sa kisom, pojacanim severozapadnim vetrom i

padom temperature.

Zatim ce do kraja perioda preovladivati oblacno i osetno hladnije od sredine naredne sedmice sa snegom, uz formiranje sneznog pokrivaca i u nizim predelima.

(Tanjug)