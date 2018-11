Sutra umerno oblačno, toplo, do 26 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra u vecem delu biti malo do umereno oblacno, suvo i toplo, samo u Timockoj Krajini ujutro i pre podne oblacno sa sipecom kisom (rosuljom).

Najniza temperatura biće od 10 do 17, a najvisa od 22 do 26 stepeni, a samo u Timockoj Krajini hladnije, oko 18 stepeni, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab, u kosavskom podrucju umeren i jak, jugoistocni vetar, na

jugu Banata sa udarima olujne jacine.

U Beogradu će sutra biti malo do umereno oblacno, suvo i toplo.

Vetar umeren, povremeno jak, jugoistocni. Najniza temperatura

bivhe oko 15, najvisa oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 10. novembra, u nedelju vhe biti malo do umereno oblacno i suvo, a od ponedeljka u vecem delu pretezno suncano. Samo u Timockoj Krajini biće oblacno, povremeno sa sipecom kisom (rosuljom). U kosavskom podrucju sve do

cetvrtka naredne sedmice duvace umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistocni vetar.

Temperatura u postepenom padu, ali i dalje iznad prosecnih vrednosti za prvu polovinu novembra meseca – u nedelju i pocetkom naredne sedmice bice u intervalu od 18 do 23 stepena (osim Timocke Krajine gde ce biti hladnije), a zatim u drugoj polovini nedelje od 13 do 18 stepena.

(Tanjug)