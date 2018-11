Svilanović: Da poveženo ono šti imamo i uklonimo sve ograde

BEOGRAD – Ima dosta otpora u formiranju ekonomske zone za šest ekonomija u regionu u okviru Berlinskog procesa i 2019. će u tom smislu biti odlučujuća, izjavio je danas generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović.

„Iskreno, ima otpora, ali imamo ogromnu podršku Evropske komisije. Niko od nas ne zna šta će se desiti u procesu pridruživanja, jer je pred nama potpuno drugačija EU i videćemo kako će izgledati posle izbora naredne godine. Ali, umesto da čekamo i gledamo u staklenu kuglu treba da pokušamo da povežemo ono što imamo i uklonimo sve ograde koje u poslovanju postoje“, poručio je Svilanović.

On je, na 17. Međunarodnoj konferencijia Beogradske berze „Upgrade in Belgrade“ na panelu o budućnost regionalnih tržišta kapitala, podsetio da je Savet u okviru Berlinskog procesa napravio višegodišnji akcioni plan o formiranju regionalne ekonomske zone i objasnio šta sve podrazumeva.

Kako kaže, postoje čcetiri stuba saradnje u okviru te inicijative, koji se svi odnose na unapređenje onoga što predstavlja CEFT-a.

To je glavni stub, a ostali stubovi su harmonizacija investicionih politika, mogućnost veće mobilnosti profesionalaca u regionu i povećani nivo digitaliacije, naveo je Svilanović.

„Ovo je ozbiljan pokusaj i tokom 2019. će biti ‘make it or break it’ ili ćemo nastaviti sa ovom pričom i govoriti o uspesimo ili ćemo to zaboraviti. Očekujemo da u aprilu u Beogradu tokom digitalnog samita potpišemo roming ugovor (za ukidanje rominga) kojim bi trebalo da bude omogućeno i učešće Albanije i Kosova uz postojeći dogovor četiri ministra, ali da za stolom sede ‘telekomi’ i regulatorne agencije i da se to omogući uprkos svim političkim i diplomatskim problemima“.

Svilanović je naglasio da za to postoji dobra podrška od strane Vlade Srbije, koja je u tom smislu i najosetljivija zbog dobro poznatih razloga.

On se nada da će u julu u Poljskoj na samitu Berlinskog procesa zemlje u regionu biti u poziciji da potpišu ugovor o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija između sebe, ali između sebe i EK.

Nada se, kaže, i da će na tom samitu biti objavljeno da su dogovoreni mehanizmi za automatsko priznavanje diploma.

Svilanović je dodao da trenutno postoje problemi u okviru CEFTA zbog bojkota koji dolazi od kosovske strane.

Istakao je da Savet za regionalnu saradnju učestvuje na toj konferenciji Beogradske berze zato što je on u stvari veza između berzi, domaćih vlada i EK, iako to, kako kaže, ni domaći biznis često ne razume.

Govoreći o privlačenju investitora, Svilanović ističe da postoji trka u regionu za investitorima u kojoj dugoročno niko ne dobija.

„Da biste privukli investitore, date subvencije i prodate jeftinu radnu snagu, a konačno su ta tržišta tako mala, svega 18 milona ljudi zajedno i trka na duži rok ne može ništa dobro da nam donese. Jer, ko ulaže pod tim uslovima onda će kada ti uslovi nestanu da izađe sa tržišta. Zato smo uspeli da dogovorimo, a otpori su dosta veliki, da se harmonizuju svi propisi koji se odnose na investicije“,rekao je Svilanović.

To znači da kada nema velika firma dođe u Sarajevo, da može da posluje ako ne pod identičnim onda pod sličnim propisima u celom regionu, pošto je to ono što veliki investitori žele, objasnio je on.

„Vlade su se složile i sada radimo na tome da se taj dogovor implementira“, naglasio je Svilanović.

Dodaje da su potrebne berze da bi se povećao nivo investicija i da će zato Savet zajedno sa berzama u regionu da radi na njihovom povezivanju i zajedničkom softveru, koji bi trebalo da poveća i nivo angažovanja berzi i njihov ugled u očima investitora.

Savet će biti na tom projektu angažovan zajedno sa Svetskom bankom, a finansiraće ga EK.

„To više neće biti samo povezivanje berzi odnosno tržišta kapitala već i finansijskih tržišta, što znači i alternativno finansiranje i drugo. To je sve deo procesa integracije u zajedničku ekonomsku zonu šest ekonomija“, rekao je Svilanović.

Primetio je da berze u regionu imaju veliki otpor od strane vlade koje jedine žele da upravljaju procesom privatizacijom javnih preduzeća.

„Berze očekuju da bi demoraktizacija tog procesa povećala učešće investitora i građana i oduzimanje tog dela kolača od vlade i njegovo plasiranje na tržište“, naveo je Svilanović.

Savet za regionalnu saradnju, u svojstvu partnera, bio je domaćin panela „Budućnost regionalnih tržišta kapitala” u okviru17. Konferencije Beogradske berze „Upgrade in Belgrade 2018“.

