Švonja: Hrvatska da vrati Srbima sve što je otela

BEOGRAD – Zajednica Srba iz Hrvatske i BiH zatražila je danas od Hrvatske i njenog rukovodstva da vrati proteranim Srbima sve što im je oteto 1995.godine u akciji Oluja – od imovine do prava na život u toj državi, a Srbiju i njen državni vrh pozvala da se aktivnije uključi u rešavanje problema srpskog naroda u Hrvatskoj.

Predsednik Zajednice, koja okuplja veliki broj izbeglih i prognanih iz Hrvatske, Branislav Švonja, kaže da Hrvatska ne dozvoljava Srbima da se vrate na svoja ognjišta i da je srpski narod i danas izložen diskirminaciji u toj državi.

„Tražimo da nam obnove kuće i vrate stanarska prava, da isplate neisplaćene penzije, da na, priznaju radni staž, da obeštede uništenu imovinu u područjima Hrvatske u kojima nije bilo ratnih dejstava“, rekao je Švonja na konferenciji za novinare i dodao se Hrvatska godinama oglušuje o zahteve prognanih Srba.

Kako je naveo, Zajednica Srba iz Hrvatske i BiH traži od Srbije i predsednika Aleksandra Vučića da se još aktivnije uključe u rešavanje problema srpskog naroda u Hrvatskoj.

„Sigurno da predsednik Vučić može svojim političkim autoritetom mnogo da doprinese kako bi se aktuelizovala ta priča. Ne verujem da će Hrvatska dobrom voljom doneti odluku da vrati sve što do sada nije htela, ali ako to traže EU i međunarodna zajednica, siguran sam da postoji šansa da napokon sve što smo tražili od 1995. do danas bude ispunjeno“, rekao je on.

Književnik David Kecman naveo je da se akcija Oluja u Hrvatskoj nastavlja iz dana u dan, ali ne oružjem i paljenjem nego brisanjem srpskih tragova.

„Srbi su ostali bez nečega na šta imaju pravno pravo, a ukoliko je Hrvatska pravna država dostojna da bude član EU, onda se mora držati prava“, kazao je Kecman na konferenciji Zajednice Srba Hrvatske i BiH.

On je postavio i pitanje obnove srpskih hramova koji su, kaže, nestali tokom rata u Hrvatskoj.

„To nismo mogli da pratimo iz prikolice, ali moramo to imati u svesti, da znamo ko smo i odakle smo. Imamo čemu da se vratimo kada pogledamo u tu prošlost, ima tamo srpskih tragova, ali su prikriveni i zabašureni“, kazao je Kecman i dodao da u Hrvatskoj nemaju pravo da slobodno pišu ćirilicom. „Nema mogućnosti da mu se nađe obeležje u gimnaziji u Osijeku koju je završio ili da se deo dunavske obale nazove kej Milutina Milankovića“, ispričao je Kecman.

Književnik Stojan Berber smatra da će se srpski narod vraćati u Hrvatsku ukoliko međunarodna zajednica prisili tamošnje vlasti da to dozvoli.

„Hrvatska jeste država EU, ali se ne ponaša u skladu da principima koje proklamuje ta zajednica. Ne bi mogla danas da radi sve to što radi, da nema podršku pojedinih evropskih zemalja“, kazao je Berber.

(Tanjug)