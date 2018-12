Tači kupio mesto u Parizu i na sahrani Buša

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predsednik Kosova Hašim Tači novcem kosovskih iseljenika kupio svoje mesto na svečanosti povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata kao i na sahrani nekadašnjeg američkog predsednika Džordža Buša.

Vučić je za televiziju Pink rekao da je svima jasno kako je došlo do toga da Tači na toj sahrani sedi između nemačke kancelarke i poljskog predsednika.

On je rekao da bi druga opcija bila da neko toliko zastupa interese Prištine, ali da je on uveren da to nije tačno.

„U pitanju je ogroman novac koji plaćaju njihovi iseljenici, a ne njihova ‘kvazi’ država. Pre svega oni iz Njujorka, ali i Švajcarske, Nemačke, Italije… Nemojte da imate iluzije da je to nešto drugo u pitanju. Zamislite Tačija – čuvenog borca za ljudska prava da je nečim zaslužio da sedi pored Merkelove“, rekao je Vučić.

On je dodao da je ponekad uplašen očekivanjima koje građani Srbije imaju po pitanju Kosova i dodao da oni moraju da razumeju da su u prošlosti počinjene mnoge greške i da to ne može da ne dodje na naplatu u istorijskom smislu.

„Ljudi, nas je na Kosovu i Metohiji između pet i šest odsto. Južno od Ibra dva odsto… A za to smo krivi mi i sve ono što smo radili i 1999. godine i posle 2000. godine, kada se nismo borili za svoj narod. Nego smo samo donosili rezolucije i ćutali na odluku o proglašenju nezavisnosti. Sami smo sebe izbacili iz UN i saglasili se da postavimo granicu između Srba. Te greške ljudi moraju da razumeju, ne možete da ne platite te greške i loše političke odluke u istorijskom smislu“, rekao je on.

Vučić je rekao da ne najavljuje ništa loše, ali da samo želi da govori ono što je objektivno i realno.

Vojska na sever Kosova samo ako se NATO saglasi

Predsednik Vučić izjavio je da će u podne telefonom razgovarati sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom o tome da ne bude vojske na severu Kosova.

Vučić je rekao da vojska na sever može doći samo ako se NATO saglasi sa time, ili ako se lokalna zajednica Srba saglasi sa tim.

„Nijedan Srbin se neće saglasiti“, rekao je Vučić.

Povodom najave formiranja vojske Kosova Vučić je izjavio da je uveren da rata neće biti i da će Srbija uspeti da sačuva mir, ali da neće dozvoliti pogrom i proterivanje Srba gde god da oni žive.

„Srbija će dati sve od sebe da sačuva mir“, rekao je Vučić.

On je rekao da je težak posao Srbije da vodi odgovornu politiku mira i da pokazuje brigu za Srbe na Kosovu i Metohiji.

„Meni se čini samo da ljudi u Prištini danas ne razumeju razmere katastrofe koje mogu da izazovu i zato ih molim da u nekom trenutku to pokušaju da shvate“, rekao je Vučić govoreći o formiranju vojske Kosova.

On je kazao da predstavnici Prištine imaju pomoć velikih sila – SAD, Nemačke, Francuske, Italije i Velike Britanije.

„Nalazimo se u vrlo teškoj situaciji u kojoj je nemoguće predvideti poteze“, rekao je Vučić.

Ime ubice Ivanovića odmah ako se pokažu kao ispravne tvrdnje srpskih službi

Aleksandar Vučić izjavio je da će se videti rezultati srpske istrage ubistva lidera Građanske inicijative Olivera Ivanovića, ali da ukoliko bi se pokazale kao ispravne tvrdnje srpskih službi bezbednosti odmah bi se moglo dati ime ubice.

„Videćemo šta će naša istraga do kraja pokazati, njihova nije pokazala ništa. Tražili smo čaure da dostave, do danas ih nisu dostavili. Ako bi se pokazale ispravne tvrdnje srpskih službi bezbednost, mogli bismo odmah da damo ime ubice, ali problem je što nismo imali pristup mestu zločina. Oni su sa različitim stranim agenturama pravili priče“, rekao je Vučić.

On je naveo da je ljut zato što deo ljudi u Srbiji jedva čeka da optuži rukovodstvo svoje zemlje, jer im se ne sviđa činjenica da Milan Radoičić nije ubica.

„Rekli su, ovaj čovek je ubica, svima smo to ispričali, a sa njim je uvezan Vučić“, rekao je Vučić i dodao da su godinu dana proveravani navodi da se vidi ko je sve učestvovao i da li je Radoičić učestvovao.

Ponovio je da je Radoičić prošao poligraf.

Najgori nasilnici organizuju protest protiv nasilja

Predsednik Srbije ocenio je da je paradoksalno što ljudi iz opozicije, za koje je ocenio da su „najgori nasilnici“, organizuju protest protiv nasilja.

„Ljudi koji su najgori nasilnici organizuju protest posle nasilja. Batinaši. ‘Ej, Dveri u šetnji protiv nasilja. Ta mala fašistička stranka u šetnji protiv nasilja. Pa jesu li oni tukli vaše dve koleginice (TV Pink) koje još i vređaju posle toga. Jedna bitanga je nokautirala Gordanu (Uzelac, novinarku TV Pink), a niko nikada nije rekao izvini“, rekao je Vučić.

On je optužio predsednika Dveri Boška Obradovića da je napadao i službenicu Republičke izborne komisije ali i šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Aleksandra Martinovića.

„Ljudi govore o borbi protiv nasilja a predvodiće je čovek koji kaže da će da mokri ili piša po našim grobovima“, rekao je on.

Vučić je, takođe, kritikovao napade koje na društvenim mrežama predstavnici i simpatizeri opozicije iznose na račun predsednice Skupštine Srbije Maje Gojković i premijerke Ane Brnabić.

On je rekao da pojedine sile u svetu imaju problem sa njim jer ne želi da prihvati da drugi donose odluke u ime građana Srbije.

„Neću da pravim kompromise sa lopovima koji su razarali zemlju. Neću, možete da me ubijete i šta? I šta? Ništa, ništa mi ne možete drugo. Ja ih se ne plašim i znam kakve su kukavice“, rekao je on.

U Crnoj Gori postoji ogoljena antisrpska kampanja

Aleksandar Vučić ocenio je da u Crnoj Gori postoji ogoljena antisrpska kampanja i dodao da je to za Srbiju veoma teško jer Beograd želi da izbegne konflikte.

Vučić je rekao da je užasnut zbog toga što je profesoru prava Dejanu Miroviću zabranjeno da uđe u Crnu Goru, iako se radi o čoveku koji je poreklom iz te zemlje.

„Mi ne damo kriminalcima da uđu u Srbiju, a vi ne date onima koji drugačije misle. Ne date ljudima iz Crne Gore samo zato što su Srbi. Ja to da pravdam – stvarno nisam u stanju“, rekao je on.

Komentarišući hapšenje opozicionog lidera Nebojše Medojevića, Vučić je rekao da nema prava da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore.

„Ali, ako pogledate razloge… Da se to desi u Srbiji, nas bi ceo svet osudio i rekao da smo postali prava diktatura“, rekao je on.

Govoreći o nedavnoj izjavi zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja da Kosovo pokušava da napravi pakt protiv Srbije u regionu, Vučić je rekao da je Hodžaj naknadno demantovao samo naslov teksta koji je izašao u hrvatskoj štampi, a da se iz sadržaja vidi da je to suštinski mislio.

„On je demantovao samo naslov. Hodžaj je važna ličnost jer je ranije važio za čoveka koji nije ekstremista. Svojim vezama i dobrim i tečnim nemačkim jezikom zadavao je mnogo problema, ali se onda pogubio i pomislio da može da radi šta hoće i postao sve ekstremniji. Rekao je sve to što je u naslovu teksta, samo što nije rekao reč ‘pakt'“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ne namerava da se izvinjava ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću koji je izjavio da razmišlja da ga tuži zbog njegovih izjava, nakon što je oslobođen odgovornosti za ratne zločine nad Srbima u BiH tokom rata.

Predsednik Srbije dodao je, međutim, da ga je pogodilo to što je Orić izjavio da je dobio ponude od trojice advokata iz Srbije koji su zainteresovani da ga zastupaju u tom procesu i naveo da mu se čini da ta Orićeva izjava nije bila lažna.

„U redu je da prihvate da ga zastupaju. Ali zamislite ljude koji su se samoinicijativno javili velikom pravedniku Oriću da ga zastupaju u procesu u kojem on tuži predsednika njihove zemlje“, rekao je Vučić.

(Beta)