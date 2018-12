Tači nek kaže imena ubica Ivanovića ili nek prestane da laže

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je večeras od Hašima Tačija da kaže imena ubica Olivera Ivanovića, ako već tvrdi da su u Beorgradu, ili da prestane da laže.

„Ako su u Beogradu, a vi provodite istragu, moraš da kažeš njihova imena, a mi ćemo ih uhapsiti“, rekao je predsednik Vučić za RTS poovodom Tačijeve izjave da su Ivanovićeve ubice u Beogradu.

„Ti koji glumiš državu, moraš da kažeš imena ubica. Dajte nam dokaze, male dokaze, samo recite imena i prezimena i mi ćemo ih uhapsiti“, rekao je Vučić.

„Samo nam recite imena i prezimena, a nemojte da mi čitate novine i pitate Radu sa Savskog venca, koju lažno predstavljate kao Radu Trajković sa Kosova i Metohije. Ima ko zna koliko stanova na Savskom vencu, tu živi, a nikakve veze sa Kosovom nema, a kad je potrebno da izvučete nju i neke druge da govore nešto protiv Srbije, onda to radite“.

On je istakao da je malo reći „sram ih bilo“ za one koji, ne samo u Prištini, već i one u Beogradu koji „glume“ da su nečiji predstavnici na Kosovu i Metohiji, za sve njih koji, kaže, hoće da kažu da je država Srbija umešana u ubistvo Ivanovića.

„Za one koji hoće da kažu da je na bilo koji način država Srbija u to umešana, sram ih bilo, malo je to reći, to je toliko odvratno, to je toliko jezivo, valjda polaze od sebe“, rekao je predsednik.

Možda bi, kaže, oni to uradili sa svojim političkim protivnicima.

„Mi to nikada ne bismo uradili i za razliku od njih, za gluposti koje su pričali u javnosti kao predserdnik vlade išao sam svojevremeno na poligraf. Za sve što neko misli potpuno sam spreman da odgovaram u svakom trenutku“.

Za razliku od nijih, kaže, on ne krije ubistvo Ranka Panića.

„Ne samo da nisam ubica, nisam ni lopov. Pošteno vodim našu zemlju i borim se za našu zemlju svakoga dana. I neću stati da se borim i takve ovde i u Prištini umeću da pobedim. I ovde i u Prištini, sve lažove zajedno. Sve te koji misle da lažnim optužbama mogu da nanesu štetu nekome“, kaže Vučić.

