Tači potvrdio: Hoću da izbegnem podelu i formiranje ZSO

Predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači potvrdio je da svojom idejom o razgraničenju sa Srbijom, tako što bi tri opštine juga centralne Srbije bezuslovno bile pripojene Kosovu, zapravo izbegava podelu Kosova, kao i stvaranje ZSO, što bi, kako kaže, u neku ruku bila nova „Republika Srpska izvan funkcije Republike Kosovo“.

Tači kaže da Srbija pre svega gleda svoju evropsku perspektivu, ali da naravno da Prištini neće pokloniti priznanje kosovske nezavisnosti i da je zato njegovo angažovanje i zalaganje u ovom trenutku usmereno na okončanje „mirovnog sporazuma“ sa Beogradom.

Taj sporazum, navodi Tači, podrazumeva recipročno priznanje, što Kosovu otvara put ka učlanjenju u NATO i EU, kao i priznanje kosovske nezavisnosti od još pet članica EU, koje to do sada nisu učinile, zatim put ka učlanjenju u Savet Evrope, kao i mogućnost otklanjanja ruskog veta za ulazak u UN.

Upitan da pojasni šta zapravo znači razmena teritorija, sever Kosova za Preševsku dolinu ili nešto sasvim drugo, Tači kaže da taj „mirovni sporazum“ podrazumeva recipročno priznavanje, a to obuhvata i demarkaciju i korekciju oko 400 kilometara granice sa Srbijom.

To će, kaže, biti „istorijska korekcija“ granica tako što bi tri opštine juga centralne Srbije, Preševo, Medveđa i Bujanovac, bezuslovno bile pripojene Kosovu.

„Ni pod kojim uslovima i okolnostima ne možemo pregovarati o Mitrovici, ’Gazivodama‘ i ’Trepči‘“, naveo je Tači za zagrebački Večernji list.

To će, prema njegovim rečima, biti proces razumevanja, mirovni proces i, kako kaže, obostrani sporazum.

„Ako predsednik Vučić i ja dogovorimo mirovni sporazum, niko ne može biti protiv toga. Mnogo je rizičnija bila promena granica između Istočne i Zapadne Nemačke nakon Drugoga svetskog rata nego ovo danas. Isto tako, demarkacija granica Češke i Slovačke, zatim Holandije i Belgije“, rekao je Tači.

Tači je potvrdio da tom svojom idejom i predlogom izbegava podelu Kosova, a samim tim i stvaranje zajednice srpskih opština što bi, kako kaže, u neku ruku bila nova „Republika Srpska na Kosovu koja bi potpuno bila izvan funkcije Republike Kosovo“.

„Mi nećemo dopustiti da se to dogodi“, rekao je i dodao da je pogrešan pristup onih koji upoređuju Kosovo i BiH, jer je, kaže, BiH potpuno potpuno drugačiji, komplikovaniji i stariji problem koji će biti teže rešiti nego kosovski problem“.

Ako kosovski slučaj bude presedan, Tači je uveren da će to biti pozitivan presedan, ni u kojem slučaju negativan, te da njime nikako neće biti ugrožene zemlje regiona.

Na konstataciju da se gotovo sve zemlje EU protive njegovoj ideji o razgraničenju, te da se tome protivi i premijer Ramuš Haradinaj, Tači kaže da je njegovo pitanje za njih: Koja je alternativa?

„Imaju li neku drugu ideju ili rešenje? Nemaju! S jedne strane oni traže pomirenje Kosova i Srbije, ali s druge strane nemaju nikakvu ideju kako doći do tog pomirenja. Već 11 godina ih molim da preostalih pet članica EU prizna Kosovo, ali to se još nije dogodilo. Ako dođe do sporazuma između Kosova i Srbije, meni su četiri zemlje članice EU obećale da će odmah priznati nezavisnost Kosova“, rekao je Tači i dodao da kada to učini Srbija, više, kako kaže, niko nema razloga da ga ne prizna.

Upitan šta će za uzvrat dobiti Srbija i šta ona traži, Tači kaže da Beograd „još ništa nije stavio na sto“.

(Sputnjik)