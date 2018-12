„Tači se nijednom nije usprotivio poreskim merama“

Premijer tzv. Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da se kosovski predsednik Hašim Tači nijednog trenutka nije protivio odluci o povećanju takse za dodatnih 100 odsto na robu iz Srbije i BiH.

Tači se, naime, nijednom nije javno oglasio povodom nametanja takse od 100 odsto na proizvode iz Srbije i BiH, a Haradinaj tvrdi da predsednik Kosova nema negativan stav prema tim merama, te dodaje da je takva odluka ionako u nadležnosti vlade.

„Ta odluka je doneta u skladu sa ustavom i uz konsultacije sa vladinim partnerima“, rekao je Haradinaj novinarima nakon sednice vlade, prenela je „Gazeta ekspres“.

Na pitanje da li se oseća prevarenim zbog odlaganja vizne liberalizacije do 2020. godine, kako je juče najavio evropski komesar Johanes Han, Haradinaj kaže da to nije dobro, ali se ne oseća prevarenim, te da to pitanje nije skinuto sa dnevnog reda EU, već samo još nema odluke.

Haradinaj tvrdi i da pitanje vizne liberalizacije za Prištinu nema nikakve veze sa taksom za srpsku robu, preneo je Tanjug.

„To su dve teme. Ovo drugo je naš odnos sa Srbijom i nema nikakve veze sa EU“, poručio je Haradinaj.

(Sputnjik)