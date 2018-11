Tači u Parizu razgovarao s Putinom o normalizaciji odnosa s Beogradom

Predsednik Kosova Hašim Tači objavio je danas da se u Parizu po prvi put susreo sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom s kojim je razgovarao o procesu normalizacije odnosa sa vlastima u Beogradu.

„Dijalog o normalizaciji odnosa izmedju Kosova i Srbije je mogućnost postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma i bio je u fokusu našeg razgovora. U vezi s ovim pitanjem predsednik Putin je bio jasan: ‘U slučaju da vi (Beograd i Priština) postignete mirovni sporazum Rusija će podržati taj sporazum“, napisao je Tači na Fejsbuku, kao i na svom nalogu na Tviteru.

Tokom boravka u Parizu i učešća u manifestacijama povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, Tači se susreo s predsednikom SAD Donaldom Trampom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, kancelarkom Nemačke Angelom Merkel i drugim zvaničnicima.

(Beta)