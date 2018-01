Tači veruje da će se dijalog Beograd-Priština nastaviti ove godine

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je dijalog jedini put za ostvarivanje ciljeva koje imaju Beograd i Priština, da veruje da će se dijalog nastaviti ove godine, i da će na kraju dijaloga Srbija priznati nezavisnost Kosova.

„Mi radimo na stvaranju što je moguće šire ekipe za dijalog. Verujem da će na kraju dijaloga Srbija priznati nezavisnost Kosova, ili da neće ometati Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. U suprotnom, svaki drugi dijalog nema smisla“, rekao je Tači u intervjuu za Dojče vele.

On je to rekao na pitanje o nastavku dijaloga koji je srpska strana prekinula posle nedavnog ubistva Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

Govoreći o ubistvu Ivanovića, Tači je rekao da je „Kosovu to najmanje trebalo“ i da je cilj onih koji su „smislili i izvršili“ ubistvo, bio da povrede „prestiž Kosova“ i da Kosovo predstave kao nestabilnu zemlju „krize i metaka, a ne stabilnosti i mira“ i zemlju koja nije u stanju da kontroliše sever.

On je naveo da prve informacije koje je dobio dva dana posle ubistva, daju nadu da bi „uskoro mogla da se otkrije prava istina“.

„Ovo je borba protiv kriminala, borba za rasvetljavanje jednog teškog ubistva jedne političke ličnosti – bez obzira na motiv: kriminalni, politički, mafijaški ili etnički – mada do sada nemamo informacije da ovo ubistvo ima etničku ili političku pozadinu… Želim da verujem da je ovo pojedinačni, izolovan slučaj, ali ne mogu da kažem da je to nešto što se dogodilo slučajno i da nije dobro isplanirano“, rekao je Tači.

Dodao je da je Ivanović imao državljanstvo Srbije i da je „sam rekao da je najmanje probleme imao sa Albancima, a da je najveće probleme imao sa Srbima. Da mu oni prete“.

Upitan o tome zašto Srbija traži učešće u istrazi, Tači je kazao: „Smatram da je dobrodošla svaka saradnja kosovskih institucija sa onima iz Srbije, u cilju rasvetljavanja ovog slučaja, ali istragu vrše institucije Republike Kosovo“.

Upitan o ruskom uticaju, Tači je kazao da ga ima svuda gde ima i Srba, i da „dokle god je tako, postavlja se i pitanje opredeljnosti Srba za evropski put“, a da „bilo kako bilo, Kosovo ima evropsku budućnost i to niko ne može da ometa“.

Na pitanje da li ima informacija da Specijalni sud za zločine Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) vodi postupak protiv njega, Tači je rekao da je izveštaj Dika Martija, na osnovu kojeg će biti podizane optužnice, bio otvoren i javn.

„To je stvar koja me najmanje tangira, jer Kosovo ima pametnija posla nego da kompletnu energiju troši samo na Specijalni sud. Rekao sam već: za one koji su ratovali za slobodu zemlje, ovo je najmanja cenu koju bi morali da plate za evroatlanstku budućnost Kosova i kako bi se sačuvalo partnerstvo sa SAD, EU i NATO. To partnerstvo za Zapadom stvorili su upravo ti ljudi – ne oni koji nisu verovali u slobodu i nezavisnost Kosova“, rekao je Tači.

Tači je rekao da formiranje Zajednice srpskih opština „nepotrebno kasni“ iako je to ustavna i zakonska obaveza Kosova.

On je dodao da podele Kosova neće biti „ni po koju cenu“.

„Neće biti ni posebne autonomije, niti ugrožavanja teritorijalnog integriteta i celovitosti Kosova“, rekao je Tači.

(Beta)