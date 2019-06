Tači: Vraćamo se u stanje zamrznutog konflikta koji može da eskalira

Predsednik Kosova Hašim Tači ocenio je danas u Budvi da Evropska unija (EU) „usporava“ procese pristupanja regiona i da bi „izolacija“ Kosova vodila ka „rastu nacionalizma“.

„Zamrznut je stav prema Kosovu, ne uvažavaju se uspeh i postignuća, posebno po pitanju vizne liberalizacije. Gradjanima je teško da to razumeju“, kazao je Tači na devetom „Tu bi sekjur“ forumu (To Be Secure – 2BS) koji se održava u Budvi.

Forum koji okuplja predstavnike država i vlada zemalja regiona, evropske i američke administracije, te analitičare, organizovao je Atlanski savez Crne Gore.

Tači je govorio na predsedničkom panelu, zajedno s crnogorskim predsednikom Milom Djukanovićem.

Kosovski predsednik se osvrnuo na opasnost narastajućeg nacionalizma u regionu u i tom smislu naveo da će „izolacijom Kosova rasti nacionalizam“ u tom delu regiona.

„Region nije u periodu Dejtona, a Srbija i Kosovo nisu u periodu Rambujea. Region se promenio nabolje, ali što više EU zaostaje, više će biti nacionalističkih ideja na Kosovu. Ako Kosovo ostane izlovano, doći će do rasta nacionalizma, a to nije u skladu sa evroatlanstkim vrednostima. Potrebno je da EU perspektiva bude opipljivija gradjanima. U suprotnom, umesto o pomirenju, pričaće se o konfliktu. Ljudi će se s pravom pitati da li EU želi Kosovo“, kazao je Tači.

On je uveren da bi „stvaranje Republike Srpske na Kosovu destabilizovalo Kosovo“ i ocenio da je dijalog Prištine i Beograda „u krizi“.

„Na to utiču osetljivost odnosa Kosova i Srbije zbog gorke prošlosti, ali i teškoće da se donese konačna odluka o normalizaciji odnosa. U Srbiji je to osetljivo zbog lažnog mita o Kosovu koji je nametnut u Srbiji. Ovo je najbolji trenutak za rešavanje problema. Vraćamo se u stanje zamrznutog konflikta koji može da eskalira. Sporazum će doneti mir celom regionu Zapadnog Balkana“, smatra Tači.

Kosovski predsednik je rekao i da razmena teritorija izmedju Kosova i Srbije „nije uopšte bila na dnevnom redu“.

