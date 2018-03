Tadić: Ministarstvo pravde obmanjuje gradjane lažima o izveštaju tela za borbu protiv korupcije

Predsednik Socijlademokratske stranke (SDS) i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je Ministarstvo pravde pokušalo da obmane gradjane kada je saopštilo da je Srbija ispunila skoro sve preporuke antikorupcijskog tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije GREKO (GRECO), dok u izveštaju tog tela piše da Srbija nije ispunila nijednu preporuku.

„Besramno obmanjivanje gradjana ide dotle da čak u istoj vesti objave i link sa sajta ovog tela, gde već u naslovu linka na engleskom jeziku piše da Srbija nije ispunila nijednu preporuku“, navodi se u pisanoj izjavi Tadića.

On je naveo da u izveštaju GREKO piše da Srbije nija na „zadovoljavajući način ispunila nijednu od 13 preporuka tog tela“ i da na kraju izveštaja to telo traži od Srbije da priloži izveštaj o napretku u ispunjavanju preporuka što pre je moguće, a najkasnije do kraja oktobra ove godine.

Tadić je ocenio da je to saopštenje Ministarstva pravde „očigledan dokaz lažiranja medjunarodnih izveštaja i kreiranja paralelne medijske slike o napretku Srbije“ i da vlast na isti način obmanjuje gradjane o ekonomskom napretku.

On je naveo da je borba protiv korupcije jedan od ključnih instrumenata borbe protiv kriminalizacije društva, ali da se njegova upozorenja na kriminalizacijU, koja iznosi na konferencijama za novinare zataškavaju po naredjenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Vučićevi mediji i ministri zataškavaju da ova vlast ne da se ne bori protiv kriminalaca, korupcionaša i tajkuna koji su kršili zakone, već ih oslobadja pritiskom na sudije koji omogućavaju zastarevanje sudskih procesa, a potom ih promoviše u ugledne građane našeg društva i političke glasnogovornike“, naveo je Tadić.

On je naveo i da je zbog krimalizacije sudstva i vlasti Srbija na crnoj listi Medjunarodnog tela za borbu protiv pranja novca FATF, gde je Srbija „jedina evropska zemlja, rame uz rame sa Sirijom i Irakom, pod sumnjom za učešće u medjunarodnom pranju novca i finansiranju terorizma“.

„Sve to predstavlja očiti dokaz da je organizovani kriminal preuzeo upravljanje državom i njenim institucijama i da su pod vlašću Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Ane Brnabić sistematski uništavane sve institucije koje smo teškom mukom gradili nakon oktobarskih promena i sva borba protiv korupcije i organizovanog kriminala koju smo sprovodili tokom mog predsedničkog mandata, u vreme kada smo obarali svetske rekorde u rezultatima te borbe“, naveo je Tadić.

(Beta)