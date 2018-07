Tadić postavio pitanja Vučiću, tvrdeći da laže iznoseći argumente o traženju mišljenja MSP

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić danas je postavio pitanja predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću navodeći da laže kada iznosi argumente o savetodavnom mišljenju Medjunarodnog suda pravde o Kosovu, za koje je u više navrata tvrdio da je to bilo stavljanje pečata na kosovsku nezavisnost i ponovo ga pozvao na televizijski duel.

Tadić je Vučića upitao kako ga nije sramota „da javno i otvoreno laže“ da je bivša vlast tražeći mišljenje overila kosovsku nezavisnost, kada je kao opozicionar tada podržao tu inicijativu.

„Ukoliko zaista mislite tako, to bi onda značilo da ste Vi tada svesno podržali overu kosovske nezavisnosti“, poručio je Tadić Vučiću.

On je upitao i kako ga nije sramota da neobavezujuće savetodavno mišljenje proglašava „voskom na koverti kosovske nezavisnosti“, kada je njegova vlast potpisala Briselski sporazum i sprema se za potpisivanje i pravno obavezujućeg sporazuma, „kojima se ne daje savetodavno neobavezujuće mišljenje drugim državama, već potpisuje i za Srbiju obavezujući sporazum“.

Tadić je pitao i kako Vučića nije sramota da laže da su Vlada Srbije i on (do 2012. godine) ćutali na mišljenje Medjunarodnog suda pravde, kada su tim povodom zakazane vanredne sednice Skupštine Srbije i Vlade Srbije, na kojima su govorili ministar, premijer i predsednik.

On je pitao Vučića i kako ga nije sramota da govori da je tadašnja vlast slavila mišljenje Medjunarodnog suda, kada je on (Tadić) rekao da je to „teška odluka za Srbiju i otvoreno gradjanima saopštio da je sud izbegao da odgovori na naše pitanje“.

„Da Vas podsetim, Vi ste ti koji slave lažne pobede, poput one kada ste proglašavali pobedu Srbije nad NATO 1999. godine, Zajednicu srpskih opština, za koju niko još ne zna ni šta je ni koje su joj nadležnosti, kao veliku pobedu ili one čuvene kada je (direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju) Marko Djurić proglasio da je ‘Srbija pobedila 5:0 u Briselu kosovsku delegaciju'“, naveo je Tadić.

On je naveo i da Vučić treba da podnese ostavku jer je, prema njegovim rečima, „po hiljaditi put javno slagao gradjane“.

„Dakle, nismo mi pitanjem Medjunarodnom sudu pravde overili kosovsku nezavisnost, nego ste Vi jedan obični overeni lažov i ovim je to još jednom dokazano“, naveo je Tadić.

On je dodao da Vučić svakodnevno „za sopstvenu kosovsku politiku optužujete bivšu vlast i njega kao bivšeg predsednika države“, ali da nema hrabrosti da tako ozbiljne optužbe iznese u TV duelu.

„Još jednom Vas pozivam na TV duel na temu Kosova, ne kao predstavnik opozicije, već kao bivši predsednik kog svakodnevno optužujete za nacionalnu izdaju i iznosite laži o odlukama i posledicama odluka iz vremena mog predsedničkog mandata. Verujem da ćete i ovaj put ignorisati i taj poziv i ova pitanja, ali odgovore na njih ne dugujete meni, već gradjanima Srbije“, naveo je Tadić.

(Beta)