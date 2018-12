Telegraf: Đilas rešen da hitno izbaci Boška Obradovića iz SZS

BEOGRAD – Lider Dveri Boško Obradović mora hitno da leti iz Saveza za Srbiju, poručio je njegov lider Dragan Đilas bliskim saradnicima, piše „Srpski telegraf“.

Bivši gradonačelnik lideru Dveri ne prašta nasilničko ponašanje, kao ni izborni debakl u Lučanima, Obradovićevom uporištu, gde savez nije dobacio ni do 10 odsto, navodi beogradski list, pozivajući se na izvor upućen u dešavanja u SZS.

Poslednji u nizu incidenata koje je Obradović izazvao tokom izbornog dana u Lučanima u nedelju, navodi se u tekstu, bila je kap koja je prelila čašu, ali i činjenica da je SZS na tim lokalnim izborima s njim uzeo tek oko 10 odsto glasova.

Nakon brojnih trzavica u Savezu, upravo zbog nasilnih incidenata čiji je vinovnik bio Obradović, upad u policijsku stanicu u Lučanima i pretnje pripadnicima policije, konačno su zapečatili njegovu sudbinu u SZS, piše list.

„Obradović očigledno ne može da obuzda svoj nasilnički temperament. Savez zbog njega trpi sve više, demokratski i građanski orijentisani birači ne žele da budu u istom košu s njim. Đilas više ne krije da mu je prekipelo i da je došlo vreme da svako krene svojim putem“, navodi jedan od funkcionera Saveza za Srbiju.

Prema rečima sagovornika „Srpskog telegrafa“, bivši gradonačelnik više i ne krije animozitet i otvoreno pokazuje da je Obradoviću isteklo vreme u Savezu.

„Ne želi više očima da ga vidi i rešen je da ga što pre izbaci iz Saveza. I Obradović i pojedini članovi Dveri poput Srđana Noga, koji je pretio vešanjem premijerki i predsedniku Aleksandru Vučiću, samo su kamen oko vrat Savezu“, tvrdi izvor „Srpskog telegrafa“ upućen u dešavanja u Savezu.

Dodatni razlog je rezultat u Lučanima.

„Savez je upravo na nagovor Obradovića i izašao na izbore u Lučanima jer je on tvrdio da tu ima veliku podršku jer je to njegov, Moravički okrug. Ubeđivao ih je da nema šanse da ne uzmu barem 25 odsto glasova, te isticao da je njegova stranka sa Velimirom Ilićem u koaliciji na prethodno održanim izborima u toj opštini osvojila 27 odsto glasova. No potpuno su podbacili i samo se izblamirali sa osvojenih tek 9,5 odsto“, ističe neimenovani sagovornik beogradskog lista.

(Tanjug)