Temperatura ide u značajan plus, naglo topljenje snega

BEOGRAD – Od danas do nedelje, usled značajnog porasta temperature i jakog, a za vikend na jugu Banata i na planinama i olujnog južnog i jugoistočnog vetra, doći će do naglog topljenja snega u predelima do 1.500 metara, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

Ujutru u nižim predelima magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačno i toplije, samo ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, po podne na planinama i u košavskom području u pojačanju, pa će na jugu Banata i u planinskim predelima noću imati i olujne udare.

Jutarnja temperatura od -3 do 0 C, najviša dnevna od 5 na istoku do 11 C na zapadu zemlje.

U Beogradu ujutru magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačno, toplije i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, po podne u pojacanju. Jutarnja temperatura oko -1 C, najviša dnevna oko 10 C.

Izgledi vremena u narednih sedam dana, do 8. februara:

Umereno i potpuno oblačno, za vikend osetno toplije i vetrovito uz intenzivno topljenje snežnog pokrivača u predelima do 1.500 m.

U subotu uglavnom suvo, u nedelju na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom sledeće sedmice mestimično i u ostalim krajevima sa kišom, na višim planinama sa snegom uz manji, postepeni pad temperature.

Za vikend će duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na planinama i u košavskom području sa olujnim udarima, koji će od nedelje po podne i uveče biti u slabljenju.

(Tanjug)