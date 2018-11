Tenzije na Severu: Novi albanski plan — ujediniti Mitrovicu

Iako je Kosovska Mitrovica još po planu Martija Ahtisarija predviđena da bude podeljena na dve opštine, srpsku i albansku, Priština sada razmišlja da ujedini grad i stavi ga pod albansku upravu. Treba li onda Beograd da raspiše izbore po srpskim zakonima za sever?

Odluka četiri gradonačelnika Severne Mitrovice izazvala je reakciju albanske strane, tačnije gradonačelnika Južne Mitrovice Agima Bahtirija, koji je kosovskoj Vladi uputio zahtev da on upravlja „ujedinjenom Mitrovicom“. Drugim rečima, zatražio je da se pokrene zvanična procedura, kojom bi se ukinula odluka o podeli Mitrovice na dve opštine — srpsku i albansku.

Da li je ovo uopšte moguće? I da li bi Beograd sada kao odgovor na ovo mogao da najavi prelomni potez — raspisivanje izbora na severu po srpskim zakonima?

Aleksandar Stojanović, politikolog iz Severne Mitrovice, za Sputnjik kaže da ni jedna ni druga opcija nisu baš dobre ako se želi mir. Što se tiče zahteva gradonačelnika Južne Mitrovice, Stojanović smatra da je u pitanju još jedna u nizu populističkih izjava Albanaca, sa ciljem da se pokrenu emocije kod ljudi, iako ovakav zahtev nema veze sa realnošću.

„Izjava gradonačelnika s južne strane ima za cilj da pokupi neke političke poene kod albanske zajednice i uputi neku strelicu provokacije. Izjava je nerealna, jer sve što se do sada desilo od Ahtisarijevog plana pa na ovamo, za Mitrovicu predviđa dve opštine, dve zasebne celine koje odvojeno funkcionišu“, podseća Stojanović.

Naš sagovornik napominje da je situacija na Kosovu veoma složena, puna tenzija i da ovakve neodgovorne izjave samo dodatno uznemiravaju građane. Stojanović ne spori da postoji mogućnost raspisivanja izbora za sever Kosova po srpskim zakonima, mada kaže da je za tako nešto suviše rano.

„Ono što se desilo juče, a pričam o faktima, to je da su srpski gradonačelnici sa severa odlučili da donesu odluku da izađu iz kosovskog sistema, dok to nisu uradili srpski gradonačelnici južno od Ibra. Meni to govori da postoje dve različite situacije. I stiče se utisak da sever Kosova kreće drugim putem i u tom smislu, nije nemoguće da dođe do lokalnih izbora unutra srpskog sistema“, kaže Stojanović.

Naš sagovornik veruje da ako bi se to desilo sada, stvorile bi se dodatne tenzije i još veći pritisak na sever, pa bi u igri bila čak i neka vrsta agresije. Zbog toga misli da bi tenzije trebalo da se spuste i da se nađe neki model za to uz pomoć međunarodne zajednice.

