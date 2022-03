Tepić: Na izborima se glasa za i protiv Rio tinta

Nosilac liste na parlamentarnim izborima koalicije „Ujedinjena Srbija“ Marinika Tepić izjavila je danas u Loznici da se 3. aprila glasa „za i protiv“ otvaranja rudnika litijuma kompanije Rio Tinto u blizini tog grada.

„Naša vlast nikada neće dozvoliti otvaranje rudnika koji bi prljavom tehnologijom zatrovali Srbiju“, kazala je Tepić, a saopštila je Ujedinjena Srbija.

Tepić je navela da „nema tog Rio Tinta, Rio Save, tajnih kombinacija i dogovora“ koji će sprečiti tu listu i „celu Srbiju“ da zaustave plan o otvaranju rudnika.

„Jer narasla je ta pohlepa (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića do svakog krova vaše kuće, do svakog metra vaše zemlje, do svega tuđeg, do svega vašeg, samo da bi šaka pohlepnika profitirala“, dodala je ona.

Tepić je iznela tvrdnje da je vlast poslala poruku projektantima rudnika „da malo uspore dok ne prodju izbori“.

(Beta)

