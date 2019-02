Todić (SL) osudio provokacija Bahtirija

LEPOSAVIĆ – Predsednik opštine Leposavić Zoran Todić osudio je danas najnoviju provokaciju gradonačelnika južne Kosovske Mitrovice Agima Bahtirija, koji je u nedelju najavio pripajanje tri sela sa severa Kosova i Metohije.

„Nakon najave da će anektirati severnu Kosovsku Mitrovicu očigledno je da su Bahtiriju porasli apetiti, pa ima teritorijalne pretenzije i na druge opštine na severu Kosova i Metohije, ali o svojim planovima može samo da sanja. Pozivam ga da se ne igra. Ni izjavama, ni snovima. Da mu ne bi prerasli u košmar“, istakao je Todić.

Takve izjave izazivaju zabrinutost građana, naveo je on u saopštenju i dodao da ih, u ime Srpske liste, najoštrije osuđuje.

„Pokušaji da se podignu tenzije i time ugrozi mir, ne smeju se tolerisati, a međunarodne snage Kfor i Euleks takve pretnje moraju jasno osuditi čime će poslati jasnu poruku da jednostrani potezi neće i ne smeju biti način za rešavanje problema“, rekao je Todić.

On kaže da je jasna namera Albanaca da rešavanje otvorenih pitanja, sa pregovora, prenesu na ulice i sela severa Kosova i Metohije

„Neće proći, srpski narod je svoj na svome i u prethodne dve decenije je pokazao da nema nameru da bilo kome preti, niti da uzmiče“, napomenuo je Todić.

Agim Bahtiri je u nedelju, povodom obeležavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, posetio tri sela u opštini Leposavić – Košutovo, Bistrica i Ceranja – preneo je Kosovapres. Povodom njegove „inicijative za ujedinjenje“ Kosovske Mitrovice, on je tada ponovio da će do toga doći ove godine, kao i da će to „ujedinjenje“ obuhvatiti i ta tri albanska sela.

(Tanjug)