Todorović: Dveri nek pokažu dokaze, NS srećno u penziju

ČAČAK – Gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, u otvorenom pismu medijima, odbacio je optužbe Dveri da je obećanje o otvaranju bioskopa u tom gradu obmana, kao i tvrdnje Nove Srbije da je on svojevremeno finansirao Dveri.

On je u pismu naglasio je da, zbog svakodnevnih obaveza, obilaska radova na terenu, raznih sastanaka i posla koji savesno obavlja, ne uspeva da proprati sve ono što se poslednjih dana piše o njemu u saopštenjima opozicionih stranaka, njihovih lidera „i pojedinih osoba sa margina političkog života u Čacku, kao i putem flajera, koji se građanima dele kukavički bez potpisa“.

Todorović je istakao da što se tiče pitanja lidera Dveri Boška Obradovića vezano za rad čačanskog bioskopa, sve ostaje u domenu pitanja, jer kada bi Obradović imao dokaze za ono što za šta ga indirektno optužuje, on bi te „dokaze“ mogao uredno da preda nadležnim istražnim organima.

„Naravno, toga nema, jer tako nešto jednostavno – ne postoji. Vezano za tu priču, mogu da kažem da će Čačani uskoro dobiti jednu od najmodernijih sala za filmske projekcije u našoj zemlji, pozorište, biblioteku, sportske hale“, istakao je Todorović.

On je za saopštenja lidera Nove Srbije rekao da su njegove izjave, koje se „graniče sa naučnom fantastikom“, dobro poznate javnosti i odavno su postale tema čaršijskih viceva.

„U tom smislu bi moje negiranje njegove insinuacije da sam finansirao političku organizaciju Dveri bilo potpuno iluzorno, jer ja sa tim, zaista, nemam nikakve veze. Da budem jasniji, Boška Obradovića sam upoznao tek u maju 2016. Novoj Srbiji želim mirne penzionerske dane. Ne brinem se za lidera ove stranke, jer on je sebi obezbedio starački dom u Kačulicama, onaj čija je gradnja, čini mi se, bespravno započeta baš u vreme njegovog mandata na čelu Ministarstva građevinarstva i urbanizma“, naveo je Todorović.

A ko stoji iza flajera sa optužbama na njegov račun, Todorović smatra da će najbolje pokazati vreme i da će to biti oni koji će, kako ističe, biti najviše kažnjeni na narednim izborima.

„Nije me to nikada ni posebno zanimalo – pišite, pričajte, ljagajte, radite šta god vam je volja, jer samo to i najbolje znate da radite. Ja ću i dalje raditi ono što ja najbolje znam i što rezultati moga rada pokazuju – biću menadžer našeg grada. Ovo vas, verovatno, najviše iritira, pa otuda i ovolika panika među vama koji ste na prethodnim izborima ubedljivo izgubili, kojima, kako pokazuju istraživanja javnog mnjenja, popularnost iz dana u dan opada. Ostalo vam je još neko vreme do narednih izbora, kada će Čačani još jednom pokazati šta misle o vama, a ja verujem da će Čačak ostati i bez ovakve opozicije, jer sami radite protiv sebe. Prošlo je vreme kada ste do glasova dolazili time što ste prodavali prazne priče ljudima, kada ste ne birajući sredstva, niti reči, političke protivnike „gađali“ u porodicu, u ono što je čoveku najsvetije. To nije moj način! Ja se time nikada nisam, niti ću se ikada služiti u političkoj borbi!“, napisao je Todorović.

