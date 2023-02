Tolkač: U Srbiji ima 7.000 izbeglica iz Ukrajine, mesecima čekaju radnu dozvolu

Ambasador Ukrajine u Beogradu Volodimir Tolkač izjavio je da u Srbiji trenutno ima oko 7.000 izbeglica iz Ukrajine kojima samostalan život otežava višemesečno čekanje na radnu dozvolu, dodajući da sa srpskim vlastima nastoji da reši taj problem.

U intervjuu agenciji Beta povodom godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu, Tolkač je rekao da kao diplomata razume razloge zbog kojih Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali da je Ukrajincima koji su u ratu teško da to razumeju.

On je rekao da se ruska agresija na Ukrajinu odražava i na njene odnose sa Srbijom čijim je građanima poručio da „ne slušaju informacije spolja, već da koriste sopstven „srce i um“.

„Razumljivo je da Rusija koristi poziciju kao stalni član u Svetu bezbednosti (Ujedinjenih nacija) i utiče na glasanje o rezolucijama koje se tiču teritorijalnog integriteta Srbije, vaša ekonomija zavisi od ruskog gasa i nafte, to je sve razumljivo ovde u Beogradu, ali ako odete u Ukrajinu videćete ruske rakete, smrt naših ljudi, naših branilaca i ti argumenti koje sam pomenuo ne mogu biti prihvaćeni od strane ukrajinskih građana. Teško je razumeti kada vidite smrt oca i majke da neka država ne želi da utiče na Rusiju da prekine rat“, rekao je Tolkač za Betu.

On je istakao da su pitanja vezana za agresiju i teritorijalni integritet Ukrajine trenutno na prvom mestu i kada je reč o odnosima Ukrajine i Srbije.

„Nažalost sve druge oblasti su pod uticajem toga. Vidimo da naša trgovinska razmena opala na 25 odsto. Moramo da razmišljamo pozitivno i iznalazimo načine da saradjujemo“, rekao je ambasador.

Gradjanima Srbije, godinu dana nakon početka rata, poručio je da ne slušaju informacije spolja, već da koriste „svoje srce i um“.

„Molim vas, pre svega, ne slušajte ništa spolja, pokušajte da slušate svoje srce i koristite sopstveni um jer svi ljudi na ovoj planeti bi želeli da žive u miru i blagostanju i ako neko pokušava da bude superiorniji od drugih, to nije dobra pozicija za sve nas. Mir i humanost – to su dve stvari o kojima moramo da razmišljamo kada želimo da rešimo nešto“, njegova je poruka građanima Srbije.

Tolkač je komentarišući izjave ruskih diplomata i proruske tekstove u srpskim medijima rekao da je ruska propaganda još jedna vrsta oružja u ratu.

On je podsetio da je stav srpskih vlasti, a pre svega šefa države Aleksandra Vučića i ministra odbrane Miloša Vučevića, da su izričito protiv ruske vojne privatne kompanije Vagner, koja je optužena za ratne zločine na teritoriji Ukrajine.

„Jedino što mi možemo da uradimo je da širimo naše informacije i da delimo sa vama logičan pogled, sve drugo je vrlo klizav teren. Prvo moramo da napravimo nezavisan izvor informacija“, rekao je ambasador.

On je izneo podatak da Ukrajinci koji su došli u Srbiju imaju problem zbog višemesečnog čekanja na dozvole za rad.

„Oko 7.000 gradjana Ukrajine živi u Srbiji, neki su u Beogradu i pokušavaju da organizuju život ovde. Imamo problem sa njihovim dozvolama za rad jer nekada je potrebno pet do sedam meseci da se ta dozvola dobije, zato je veoma teško samostalno živeti ovde, ali Ukrajinci su uvek snažni. To je tema našeg razgovora sa srpskim vlastima, ali sam siguran da će se to rešiti“, rekao je ambasador Tolkač agenciji Beta.

U prihvatnom centru u Vranju, dodao je, živi oko 80 Ukrajinca koji nemaju mogućnost da iznajme smeštaj, ali au uslovi tamo „jako dobri“.

Upitan kako komentariše iznenadnu posetu predsednika SAD Džozefa Bajdena Kijevu, Tolkač je rekao da je to znak da će se američka podrška Ukrajini nastaviti, ali da Kijev jako ceni i podršku svih ostalih zemalja.

(Beta)

