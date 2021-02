Tomo Zorić nakon saslušanja u policiji: Dostavio sam sve ugovore o izdavanju stana

Sekretar Državnog veća tužilaca Tomo Zorić izjavio je da je tokom današnjeg saslušanja policiji dostavio sve ugovore koje je sačinio sa Milošem Djukanovićem, koji je uhapšen dok je s njim sedeo u restoranu, a kome, kako Zorić tvrdi, izdaje stan.

Djukanović, koji je nedavno priveden dok je bio u društvu Zorića i tužiteljke Milice Ljubičić u jednom restoranu u Pančevu, dovodi se u vezu sa vodjom navijačke grupe „Principi“ Veljkom Belivukom, uhapšen sa svojom grupom, koji se sumnjiče za niz kriminalnih dela.

Tokom razgovora za portal Nova.rs, Zorić je kazao da sa kriminalom nema nikakve veze, a da o tome svedoči i njegov dugogodišnji rad i to da su privedenog Djukanovića pustili dva sata po hapšenju.

„Dobio sam poziv kao gradjanin da se odazovem i objasnim celu situaciju sa mojim podstanarom i da pokažem ugovore da su plaćeni porezi, računi, što sam i uradio. Sve sam prezentovao policiji i mislim da je to mnogo bolje, nego da po medijima objašnjavam šta i kako. Policija sada ima sve podatke, kao i svu dokumentaciju u vezi izdavanja stana, a takodje, moja majka, koja je vlasnik istog, išla je sa mnom. Osećam se rasterećeno“, rekao je Zorić.

Zorić je naveo da pitao policiju da li može da nastavi da izdaje stan Djukanoviću, jer je on već na slobodi.

„Mladić je pušten za dva sata. Ja sam njima danas pokazao i ugovor, kao i sve papire da je kirija uredno plaćena, pa sam ih, shodno tome, upitao i da li ja mogu da nastavio sa njim obligacioni odnos, na šta su mi oni rekli: ‘Ne, ne, nastavite vi sa njim slobodno'“, dodao je on.

Zorić je istakao da su njegova kolegica Ljubičić, koja je tog dana bila sa njim i on, „provučeni kroz živo blato bez razloga“.

„Ni krivi, ni dužni smo provučeni kroz blato. Da li sam ja to od ove države zaslužio? Borim se protiv organizovanog kriminala od 2006. godine, bio sam u prvom timu specijalnog tužioca za borba protiv organizovanog kriminala i sada da me neko veže sa istim?! Ovo je nepravda i ovakve stvari bole“, naglasio je on.

(Beta)

