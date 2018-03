Tramp opet smenjuje preko Tvitera

Američki predsednik Donald Tramp smenio je ministra za boračka pitanja Dejvida Šalkina, navodeći da će umesto njega biti postavljen vojni lekar Bele kuće.

– Veoma sam srećan da saopštim da imam nameru da imenujem veoma uvaženog admirala Ronija L. Džeksona, doktora medicine, za novog ministra za boračka pitanja – naveo je kasno sinoć Tramp na Tviteru.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018