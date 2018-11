Tramp pojima nema gde je Balkan: Vođe baltičkih zemalja optužio za rat u Jugoslaviji (foto)

Donald Tramp pobrkao je Balkan i Baltik, javljaju francuske novine Le Monde. koje su vest objavile pred današnji sastanak američkog i francuskog predsednika u Parizu.

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs

— Mark Lowen (@marklowen) November 10, 2018