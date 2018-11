Tranije: Bio sam šokiran zbog tretmana Srbije u Parizu

BEOGRAD – Praunuk čuvenog generala Šarla Tranijea, Pjer Tranije, izjavio je danas je da je bio šokiran položajem na kojem se našao predsednik Srbije Aleksandar Vučić na ceremoniji obeležavanja 100. godišnjice primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu.

„Bio sam šokiran položajem na kojem se našao gospodin Vučić. Ipak je to bila stogodišnjica od primirja 1918. godine. Nekima od tadašnjih naših neprijatelja ukazana je čast dok su naši tadašnji saveznici premešteni u sporedne tribine. To me je najviše šokiralo“, istakao je Tranije za RTS.

Njegov pradeda Šarl Tranije borio se rame uz rame sa generalom Franše de Depereom i zajedno sa srpskom vojskom učestvovao u oslobadanju Niša, Prokuplja i Svijalnca.

Pre nekoliko dana Tranije je poslao pismo francuskom predsedniku Emanuelu Makronu posramnjen zbog odnosa prema Srbiji na ceremoniji u Parizu.

Na pitanje da li veruje da će njegove reči francuski predsednik čuti i razumeti, Tranije je kazao da će, posle „prašine koja se digla“, sigurno čuti.

„Mislim da s obzirom na prašinu koja se digla posle ovoga, da će on čuti te reči, ne znam da li će razumeti, ali u svakom slučaju u Francuskoj sam ja običan građanin i samim tim ne mogu ništa da uradim. Gospodin Makron će odlučiti sam“, rekao je on.

Makron je, prema njegovim rečima, osoba koja je legitimno izabrana i samim tim on je jedino odgovoran za francusku diplomatiju.

„Ja sam samo hteo da se pobunim protiv tretmana koji je nametnut Srbiji tokom te ceremonije, ali imam poverenja u Makrona. Verujem da će uraditi ono što treba“, rekao je.

Podsetio je da je njegov pradeda bio uključen u oslobađanje Srbije u Velikom ratu, ali da nije jedini koji je ogorčen zbog događaja u Parizu.

„Mnogi francuski mediji, uključujući Figaro, koji je veliki nacionalni list, objavili su članke na tu temu, malo blaže od moje reakcije, ali su ljudi u svakom slučaju šokirani“, rekao je Tranije.

Povodom reakcije predsednika Vučića na taj događaj, Tranije je ocenio da je Vučić veliki diplomata.

On je kazao da je njegova poseta Srbiji u oktobru kada je prisustvovao postavljanju biste svog pradede u Prokuplju, bio treći put da je u Srbiji.

„To nije bio prvi put, već sam bio dva puta, 1979. i 1986. godine. Ovo je bio treći put da dolazim. Ali s obzirom na gostoprimstvo, sigurno ću doći (ponovo) jer je to zemlja koja me je uvek dočekala na fantastičan način. I hvala Vam na tome“, rekao je Tranije.

(Tanjug)