Transparentnost: Poverenik Šabić u 2017. kršio zakon

BEOGRAD – Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentost“ izvršio je uvid u Izveštaj poslovanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića i ocenio kako je Šabić u toku 2017. godine kršio odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetskom sistemu.

Kako je saopšteno iz tog saveta, na osnovu izveštaja koji je sačinila Državna revizorska institucija utvrđena su kršenja odredbi zakona, te nije tačna nedavna Šabićeva izjava da DRI „nije imala ni jednu primedbu“.

„DRI je konstatovala da je za nabavku usluga komunikacije, Šabić u 2017. godini preuzeo obaveze i izvršio plaćanja u ukupnom iznosu od 326 hiljada dinara, bez sprovedenih postupaka javne nabavke male vrednosti (za usluge IP telefonije – u iznosu od 24 hiljade dinara, za usluge interneta – u iznosu od 212 hiljada dinara i za usluge mobilne telefonije – u iznosu od 90 hiljada dinara), što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o budžetskom sistemu“, navodi u saopštenju za medije generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“ Mario Spasić.

Kako kaže, utvrđeno je i da je Šabić za nabavku benzina G Drive 100 u 2017. godini preuzeo obaveze i izvršio plaćanja u ukupnom iznosu od 44 hiljada dinara, mimo sprovedenog postupka javne nabavke.

„Nije nevažno ni to što je DRI utvrdio da Šabić u instituciji nije uredio poslovni proces nabavke za koje naručioci nisu u obavezi da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama i poslovni proces centralizovane javne nabavke, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, kao i to da Izveštaj o popisu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ne sadrži stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i vrednosni obračun stvarnog i knjigovodstvenog stanja“, objašnjava on.

Dodaje, da se na osnovu ovakvog postupanja Šabića tokom prošle godine može sumnjati da je godinama unazad „nezakonito trošio novac građana Srbije“.

„Posebno će biti stavljen akcenat na istragu vezanu za to da li je Šabić bio u ‘dilu’ sa onima od kojih je nabavljao usluge komunikacije i gorivo bez sprovođenja javnih nabavki i za čiji račun nije popisivao imovinu institucije Poverenika, kako bi se razotkrila moguća organizovana mreža koja je ordinirala u instituciji Poverenika za informacije“, zaključuje se u saopštenju.

