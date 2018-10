Trenta: Kfor će nastaviti da igra važnu ulogu na KiM

BEOGRAD – KFOR, kojim komanduje italijanski general, nastaviće da igra važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu, izjavila je ministarka odbrane Italije Elizabeta Trenta u razgovoru sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučiće,

Ona je rekla da Italija poštuje vojnu neutralnost Srbije, ali i da ceni opredeljenje naše zemlje za saradnju sa NATO, a posebno učešće pripadnika srpske vojske u mirovnim misijama UN i EU širom sveta, saopštila je predsednikova Služba za saradnju s medijima.

Ministarka Trenta je naglasila da Italija smatra da je Srbija ključna zemlja za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Dvoje sagovornika su se saglasili da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine, dodaje se u saopštenju.

Predsednik Vučić je, govoreći o regionalnoj situaciji, izrazio veliku zabrinutost zbog koraka koje Priština preduzima za formiranje tzv. kosovske vojske, upozorivši da bi Srbija, eventualnim ulaskom te vojske na sever Kosova i Metohije, bila „saterana u ćošak“.

On je posebno ukazao na to da nijedan međunarodnopravni dokument ne predviđa formiranje tzv. kosovske vojske i izrazio očekivanje da će Italija razumeti da bi takvi neodgovorni potezi mogli da ugroze mir i stabilnost i dovedu do tragičnih posledica.

Predsednik Vučić je izrazio zahvalnost za podršku Italije evropskom putu Srbije, kao i zainteresovanost za razvoj saradnje dveju zemalja u svim oblastima.

On je istakao da je za srpsku ekonomiju važno da privuče investicije italijanskih malih i srednjih preduzeća, ali i da usvoji njihova iskustva u radu.

Predsednik Vučić i ministarka Trenta su istakli da će sledeće godine dve zemlje obeležiti dva važna jubileja: 140 godina diplomatskih odnosa i 10 godina strateškog partnerstva, što će biti prilika za potvrdu prijateljstva i saradnje Srbije i Italije, dodaje se u saopštenju.

Elizabeta Trenta je prvi član nove italijanske Vlade, predvođene Ligom Sever i Pokretom pet zvezdica, koji posećuje Beograd.

(Tanjug)