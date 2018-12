Trgovište i Bosilegrad uključeni u informacioni sistem

BEOGRAD – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu danas je donirala računare opštinama Trgovište i Bosilegrad, čime je završeno uključivanje svih jedinica lokalne samouprave u informacione sisteme elektronske uprave eZUP i „Bebo, dobro došla na svet“ – roditeljski dodatak.

Sve opštine i gradovi, njihove uprave i centri za socijalni rad u Srbiji uključeni su sada u ove sisteme, a u cilju podrške uvođenju ovih informacionih sistema elektronske uprave i jačanju kapaciteta organa lokalne samouprave,

saopšteno je iz Kancelarije za IT.

„Do danas je putem informacionog sistema eZUP izvršeno više od milion razmena podataka po službenoj dužnosti, taj sistem dnevno koristi više od 300 organa javne uprave, a u njemu radi više od 10 hiljada zaposlenih. To znači da u prvih godinu i po dana korišćenja ovog informacionog sistema građani više od milion puta nisu bili kuriri i nosili dokumentaciju od šaltera do šaltera već je to država obavila za njih, čime je ušteđeno milion sati čekanja u redovima“, rekao je direktor Kancelarija Mihailo Jovanović.

Govoreći o usluzi „Bebo, dobro došla na svet“ napomenuo je da je druga faza usluge koja obuhvata prijavu za roditeljski dodatak implementirana u potpunosti.

„Od danas sva porodilišta u Srbiji i svi centri za socijalan rad uključeni su u ovaj sistem. Roditeljima je od sada omogućeno da u svakom porodilištu u Srbiji bez obzira gde im je prebivalište, pored upisa deteta u matičnu knjigu rođenih, prijave prebivališta, podnošenje zahteva za zdravstvenu karticu, za samo par minuta, mogu da podnesu i zahtev za roditeljski dodatak.“

Do sada je putem informacionog sistema „Bebo, dobro došla na svet“ registrovano preko 140 hiljada novorođenih beba, a roditelj se u 90 odsto slučajeva opredelilo za ovu uslugu elektronske uprave još u porodilištu.

Tom prilikom u Trgovištu, Jovanović je u prisustvu predsednika opštine Nenada Krstića, istakao da je zahvaljujući sistemima elektronske uprave usluge su građanima ravnomerno dostupne u celoj Srbiji, u šta se i lično uverio, jer je pristupio svojim podacima iz matične knjige rođenih kroz eZUP.

Jovanović je posebno istakao da je važno da se elektronske usluge omoguće građanima u svakoj opštini u Srbiji, ali isto tako i da se obezbedi njihova ujednačena primena.

„Zbog potrebe da se zaposlenima u državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim državnim institucijama pruži odgovarajuća podrška u radu sa aplikacijama koje se koriste, Kancelarija za IT i eUpravu je pokrenula kanal za podršku i pomoć u radu, odnosno Kontakt centar (G2G) koji je dostupan na sajtu Kancelarije. Zaposleni mogu da nam pošalju sva pitanja i probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, a tim operatera i eksperata će im dostaviti odgovor u najkraćem roku“.

Nenad Krstić, izjavio je da zaposleni u opštini Trgovište već koriste ovaj sistem, da im i građani i drugi organi državne uprave šalju upite i da su ovi računari stigli u pravi čas, jer se građani sve više okreću elektronskim uslugama.

Pomoćnik direktora Kancelarije Slaviša Antić, danas je u prisustvu predsednika opštine Bosilegrad, Vladimira Zaharijeva, uručio računare i Službi dečje zaštite u ovoj opštini, čime se i poslednja opština uključila u informacione sisteme eZUP i „Bebo, dobro došla na svet“ – roditeljski dodatak.

